Lupenreiner Saisonstart! Union St. Peter/Wimberg feiert nächsten Kantersieg

Details Freitag, 25. August 2023 20:43

Zum Auftakt der zweiten Runde der 2. Klasse Nord-West kreuzten in der Begegnung zwischen der Union Ganserlifte St. Peter/Wimberg und der Union Print&Wear Putzleinsdorf 1b zwei Mannschaften die Klingen, die am vergangenen Wochenende mit Siegen in die Saison gestartet und zudem ohne Gegentor geblieben waren. Nach einem dritten Rang in der vergangenen Meistertschaft kam die Heimelf von Trainer Philipp Pfister exzellent aus den Startblöcken und feierte fünf Tage nach einem 6:0-Schützenfest in Feldkirchen/Donau mit einem 5:0-Erfolg den nächsten souveränen Sieg. Die zweite Mannschaft des Landesligisten hingegen landete nach einer erfolgreichen Premiere im Kampfmannschafts-Bereich (1:0 gegen Aigen/Schlägel) am Freitagabend am Boden der Realität.

Dominante Pfister-Elf mit früher Führung

Vor rund 200 Besuchern legten die Hausherren sofort den Vorwärtsgang ein. Die St. Peterer bestimmten das Geschehen, agierten zunächst aber nicht zwingend. In Minute 13 wusste die Pfister-Elf aber ihre erste klare Chance zu nutzen - im Putzleinsdorfer Stafraum herrschte ein Durcheinander, Jiri Vlcek, neuer Legionär aus Tschechien, stellte seine Klasse unter Beweis, schloss staubtrocken ab und durfte sich bei seinem neuen Verein erstmals als Torschütze feiern lassen. Danach fanden die Gäste etwas besser ins Spiel, kamen aber nur zur einen oder anderen Halbchance. Die besseren Möglichkeiten fanden die Heimischen vor, die kurz vor der Pause die Weichen auf Sieg stellten. Vlcek setzte sich auf der rechten Seite energisch durch und schlug einen scharfen Stanglpass, Kevin Ortner fackelte nicht lange und knallte das Leder zum 2:0-Halbzeitstand unter die Latte.

Vlcek und Lackner schnüren Doppelpack

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Khahrman bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen. Auch wenn das 1b-Team versuchte, dagegenzuhalten und beherzt kämpfte, dominierten die St. Peterer auch im zweiten Durchgang das Geschehen. In einer überaus fairen Partie fiel nach einer Stunde die Vorentscheidung, als Gerald Lackner nach einem Lochpass im Gäste-Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden konnte - der Gefoulte schnappte sich die Kugel und verwandelte den fälligen Elfmeter. Obwohl die Messe mehr oder weniger gelesen war, ließen die physisch enorm starken Hausherren nicht locker und setzten entschlossen nach. In Minute 70 setzte die Pfister-Elf den Gegner mit Offensiv-Pressing unter Druck - wieder war es Vlcek, der nach einem zu kurz geratenen Rückpass eines Verteidigers zur Stelle war und auf 4:0 erhöhte. Fünf Minuten vor dem Ende schnürte auch Lackner einen Doppelpack, als das 22-jährige St. Peterer Eigengewächs nach einem feinern Lochpass des 23-jährigen Vlcek den 5:0-Endstand besiegelte.

Philipp Pfister, Trainer Union St. Peter/Wimberg:

"Auch wenn uns mit den beiden Kantersiegen ein perfekter Saisonstart gelungen ist, müssen wir an der Chenverwertung arbeiten. Das ändert aber nichts daran, dass wir gegen einen durchaus starken Gegner einen souveränen Sieg feiern konnten und bislang ausgezeichnet unterwegs sind. Ganz besonders stolz bin ich auf die enorme physische Stärke meiner Mannschaften, zudem freuen wir uns, dass wir das vierte Heimspiel in Folge gewinnen konnten".

