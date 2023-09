3:0! Kramml-Elf lässt Union Aigen/Schlägl keine Chance

Details Samstag, 02. September 2023 12:24

In der 2. Klasse Nord-West waren zum Auftakt des dritten Spieltages in der Begegnung zwischen der SPG Walding/Rottenegg und der Union Pöschl Heizung-Kälte Aigen/Schlägl die Rollen klar verteilt. Während die Spielgemeinschaft mit einem 1:1-Remis in Kirchberg und einem 3:0-Erfolg gegen Kleinzell gut in die neue Saison gestartet war, findet die Union nach einer entäuschenden Meisterschaft auch unter Neo-Trainer Erich Eibl bislang nicht in die Spur und zog in den ersten beiden Partien (in Putzleinsdorf und gegen Kirchberg) jeweils knapp den Kürzeren. Die Kramml-Elf wurde am Freitagabend ihrer Favoritenrolle gerecht und feierte binnen Wochenfrist den zweiten 3:0-Heimsieg. Die Aigener hingegen mussten die siebente Niederlage in Serie einstecken und die Heimreise mit schwerem Gepäck antreten.

Dominante Kraml-Elf mit komfortabler 2:0-Führung

Vor rund 200 Besuchern übernahmen die Mannen von Coach Johann Kramml sofort das Kommando und bestimmten im Sportpark das Geschehen. Während Dominik Stöbich und Stefan Mayr über die Flügel ordentlich Dampf machten, hatten die Gäste an den Außenpositionen mit Problemen zu kämpfen. Nach 20 Minuten schlug der Favorit aus seiner Überlegenheit Kapital, als Kapitän Stöbich auf der rechten Seite eine Flanke schlug und Erik Luksch den Ball eiskalt versenkte. Die Aigener waren bemüht, dagegenzuhalten, die Union war jedoch über weite Strecken harmlos. In Minute 35 brandete im Sportpark wieder Jubel auf, als Sandro Pöllendorfer den Ball eroberte und Daniel Zeininger bediente. Das 22-jährige Waldinger Eigengewächs legte uneigennützig quer, sodass Mayr keine Mühe hatte, das Leder zum 2:0-Pausenstand einzuschieben.

Zeininger macht Deckel drauf

Nach dem Wiederanpfiff des ausgezeichneten Schiedsrichter Krasniqi verlor die SPG kurzzeitig den Faden und fand in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs nicht wirklich ins Spiel. Die Gäste wussten dies aber nicht zu nutzen und konnten die Kramml-Elf nicht gefährden. Mitte der zweiten Halbzeit war die Messe gelesen, als Zeininger aus rund 20 Metern abzog und Gästegoalie Dominik Wipplinger überraschte. Die Heimischen hatten die drei Punkte längst in der Tasche, aufgrund der zahlreichen Wechsel fehlte im Spiel der Kramml-Elf jedoch die nötige Ordnung. Da der Favorit ein, zwei Möglichkeiten nicht nutzen konnte, bekamen die Zuschauer bis zum Schluss keinen weiteren Treffer serviert.

Alfred Niederberger, Funktionär SPG Walding/Rottenegg:

"Wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden und konnten einen ungefährdeten Sieg feiern. Obwohl die Mannschaft sehr jung ist, zeigt sie ansehnlichen Fußball und ist ausgezeichnet in die Saison gestartet. Am kommenden Wochenende, im Auswärtsspiel gegen St. Peter, werden wir wissen, wo wir tatsächlich stehen, denn der aktuelle Tabellenführer konnte die bisherigen Spiele allesamt gewinnen und ist zudem noch ohne Gegentor. Aber wir werden versuchen, zumindest einen Punkt mit auf die Heimreise zu nehmen".

