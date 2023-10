ASV Bewegung Steyr holt in "X-Partie" gegen Wartberg/Krems drei Punkte heim

Details Montag, 30. Oktober 2023 11:05

In der elften Runde der 2. Klasse Ost kam es unter anderem zur Begegnung zwischen der Union Wartberg an der Krems und dem ASV Bewegung Steyr. Wartberg stand vor der Partie auf dem dritten Tabellenplatz, nur hauchdünn hinter Relegationsplatz zwei, während die Steyrer ihr Dasein auf dem neunten Rang fristeten. Die sportlichen Linien der beiden Teams verliefen zuletzt aber äußerst konträr. Während den Wartbergern nach starkem Start zuletzt etwas die Luft ausging, befand sich Bewegung nach verhaltenem Start in den letzten Wochen etwas im Aufwind. Ähnlich sollte auch die Begegnung am Sonntag verlaufen.

Bewegung auf Pflege der eigenen Defensive aus

Die Zuschauer in Wartberg an der Krems sahen von Beginn an ein hart umkämpftes Fußballspiel, in welchem die Hausherren bemüht waren, den Dingen eine Wendung zu geben und wieder jene Dominanz auszustrahlen, die die Wartberger zu Saisonbeginn so ausgezeichnet hatte. Bewegung Steyr wiederum war zunächst darauf aus, hinten gut zu stehen, sich auf des Gegners Platz nicht aus der Reserve locken zu lassen. Wartberg vergab dabei gute Gelegenheiten auf die Führung, so hielt beispielsweise in einer Aktion Daniel Kainrath im Tor der Gäste bärenstark, als er einen „Hunderter“ der Wartberger entschärfte.

Nach Wiederbeginn fand Bewegung etwas besser ins Spiel und wurde zur Stundenmarke prompt mit dem 0:1 belohnt. Szebasztian Kuntic sprintete durch die Hintermannschaft der Hausherren durch, um schließlich gelegt zu werden. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß, Anes Kaltak trat an und ließ sich diese Chance nicht entgehen.

Steyr setzt den "Lucky Punch"

In der Folge wogte die Partie hin und her, Torchancen blieben im Großen und Ganzen aber Mangelware. Serdar hätte das 0:2 jedoch auf dem Fuß gehabt, vergab aus kurzer Distanz. So waren es nur wenig später die Wartberger, die nach schnellem Umschalten durch Barna auf 1:1 stellten. Bewegung hatte jedoch noch eine Antwort parat. Nach einem schnellen Konter war es sechs Minuten vor Schluss Crncalo, der die Kugel nach einem Stanglpass über die Linie drückte. In der Nachspielzeit wurde es noch turbulent, der Steyrer Spieler Durakovic sah Gelb-Rot.

Helmut Kiss, Trainer ASV Bewegung Steyr:

„Das Spiel war nicht auf höchstem Niveau, es war eine umkämpfte Partie. Ich habe Wartberg einmal beobachtet, uns war wichtig, dass wir defensiv gut stehen. Zum Schluss wurde es noch tumultartig, wir haben dabei die Gelb-Rote Karte gekriegt, wo keiner weiß, warum. Ein Spieler von ihnen ist ein wenig durchgedreht, dann auch einer von uns etwas, ein anderer hat sich dazwischengestellt, das hat der Schiedsrichter dann als Unsportlichkeit gewertet, er hat dann Gelb-Rot gegeben. Keine Ahnung warum, aber summa summarum nehmen wir den Sieg gerne mit, das war eine X-Partie, sage ich mal.“

