Wartberg an der Krems erkämpft sich Sieg über Neuzeug Juniors

Der 16. Spieltag in der 2. Klasse Ost brachte am Karsamstag das Duell Union Wartberg an der Krems gegen ATSV Neuzeug Juniors. Die Vorzeichen für die Partie könnten nicht unterschiedlicher sein: Während das Heimteam aus Wartberg als Drittplatzierter ganz oben anklopft, befindet sich das Gästeteam aus Neuzeug im unteren Tabellendrittel. Der Favoritenrolle konnten die Mannen von Trainer Ali Ceylan gerecht werden und wiesen die Neuzeug Juniors mit 3:1 in die Schranken.

Ausgeglichene erste Hälfte

In Halbzeit eins gestaltet sich das Spielgeschehen recht ausgeglichen. Sowohl die heimischen Wartberger, als auch die Neuzeug Juniors können in einer zweikampfintensiven Anfangsphase Spielanteile verzeichnen. In der 25. Minute kommt es schließlich zum Führungstreffer für die Gäste. Youngster und Eigengewächs Felix Gärtner nutzt eine Unstimmigkeit in der Wartberger Hintermannschaft und erzielt den ersten Treffer des Tages. Diese Führung währt jedoch nicht lange, da Wartberg noch vor der Pause den Ausgleich herstellen kann. In der 42. Minute zeigt Schiedsrichter Christian Laimer nach einem Foul im Strafraum auf den Punkt. Elfmeter fürs Heimteam, ein Fall für Unterschiedspieler Hasan Hüseyin Ceylan. Mit der Erfahrung aus Engagements beim LASK und der SV Ried lässt sich der Mittelfeldspieler diese Chance nicht entgehen und stellt auf 1:1. Mit diesem Stand geht es in die Halbzeit.

Eigentor ebnet Weg zum Sieg

In der zweiten Hälfte setzt sich fort, was bereits nach dem Führungstreffer zu sehen war. Wartberg kommt besser ins Spiel und erarbeitet sich immer mehr Chancen. Die Belohnung erfolgt in Minute 65 durch ein Eigentor der Gäste. Verteidiger Alexandru Cebuc ist der Pechvogel, er überwindet seinen Hintermann Ajdin Hurem und beschert dem Heimteam damit die 2:1 Führung. In der Folge tut sich seine Mannschaft schwer wieder ins Spiel zu finden, ehe Wartberg in Minute 79 die Führung ausbauen kann. Der im Winter neu zur Mannschaft gestoßene Stefan Gavric erzielt nach schöner Vorarbeit den ersten Treffer für seinen neuen Verein und beschert Wartberg das 3:1. An diesem Ergebnis ändert sich auch in den übrigen zehn Minuten nichts mehr, weshalb die Union Wartberg an der Krems in ihrem zweiten Rückrundenspiel über den ersten Sieg jubeln darf.

Zahlen und Fakten

Mit dem Dreier bleibt man den Topteams aus St. Ulrich und Großraming auf den Fersen und befindet sich auf Tabellenplatz drei weiter in Lauerstellung. Für die ATSV Neuzeug Juniors bedeutet die Niederlage die bereits neunte in dieser Saison, weshalb man nach der Partie auch nur auf Tabellenplatz 11 rangiert. Mit einem Sieg im Duell der 1b-Mannschaften nächste Woche gegen die Dietach Juniors, könnte man aber einen Schritt nach vorne machen. Wartberg an der Krems fährt tags darauf zum Auswärtsspiel nach Wolfern.

Stimme zum Spiel

Friedrich Mitterhumer (Sektionsleiter Union Wartberg an der Krems):

„Am Anfang war das Spiel auf Augenhöhe, mit viel Kampf. Nach dem 1:0 für Neuzeug haben meine Mannen erkannt, dass sie ein bisschen mehr tun müssen. Das haben wir auch gemacht, haben das Kommando übernommen und erfolgreich nach vorne gespielt. In der zweiten Hälfte hatten wir das Spiel dann in der Hand und haben am Ende verdient gewonnen.“

