Mit furioser zweiter Halbzeit zum Sieg: ASV Bewegung Steyr bezwingt UFC Ternberg

Details Montag, 01. April 2024 12:39

Am Karsamstag empfing in der 2. Klasse Ost ASV Bewegung Steyr im heimischen Ennsleitn Park UFC Ternberg. Während letztgenanntes Team in der Vorwoche die Union Wolfern bezwingen konnte, war es der Heimmannschaft durch ein spielfreies Vorwochenende möglich, sich zwei Wochen intensiv auf die fußballerische Auseinandersetzung vorzubereiten. Diese Vorbereitung trug spätestens in Halbzeit zwei Früchte, wodurch man nach 90 Minuten über einen 4:2 Erfolg jubeln durfte.

Ternberg in Halbzeit eins spielbestimmend

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Marcel Pölzl findet der Tabellenvierte aus Ternberg besser ins Spiel. Die Mannen von Trainer Stefan Wimmer diktieren das Geschehen und kommen in der elften Minute durch einen Elfmeter zur verdienten Führung. Ein Fall für Tormaschine Michael Hohlrieder, der souverän zum 1:0 verwertet. Danach bleiben die Gäste am Drücker, sind dem zweiten Treffer in dieser Phase des Spiels näher als das Heimteam aus Steyr. Nichtsdestotrotz sind es in Minute 36 die Hausherren, welche in Persona von Asmir Memic den Ausgleich herstellen. Dieser hält jedoch nur knapp fünf Minuten, ehe Hohlrieder Ternberg mit seinem zweiten Tagestreffer wieder auf die Siegerstraße führt. Mit dem Stand von 1:2 aus Sicht des Heimteams geht es in die Katakomben.

Konträres Spielgeschehen in Halbzeit zwei

Die zweite Hälfte gestaltet sich völlig entgegengesetzt zur ersten. Heimtrainer Helmut Kiss dürfte in einer deftigen Pausenstandpauke die richtigen Worte gefunden haben, denn seine Jungs präsentieren sich fortan anders als in den ersten 45 Minuten. Steyr presst hoch an, kommt immer wieder zu Ballgewinnen und spielt sich ein ums andere Mal vors Gehäuse von Gästetorhüter Stoubenfol. In Minute 55 erzielt schließlich Almin Crncarlo den Ausgleichstreffer, zehn Minuten später legt Toptorschütze Anes Kaltak das 3:2 nach. Spiel gedreht! In weiterer Folge bleibt das Heimteam feldüberlegen, kann dies fürs erste jedoch nicht in weitere Treffer ummünzen. Ternberg kommt nicht mehr wirklich ins Spiel und so setzt der Torschütze zum dritten Treffer von Steyr, Anes Kaltak, in Minute 94 mit dem 4:2 den Schlusspunkt. Über 90 Minuten gesehen erringt der ASV Bewegung Steyr einen verdienten Sieg über den UFC Ternberg.

Zahlen und Fakten

Mit dem Sieg verschafft sich ASV Bewegung Steyr Luft in der unteren Tabellenhälfte und kann nächste Woche gegen Maria Neustift einen weiteren Schritt in Richtung oberes Tabellenmittelfeld machen. Für UFC Ternberg hat die Niederlage platzierungstechnisch keine Auswirkungen, mit einem Sieg hätte man jedoch bei einem Spiel mehr mit dem drittplatzierten aus Wartberg/Krems gleichziehen können. In der Folgewochen empfangen die Spieler von Trainer Wimmer die SPG SV Weyer.

Stimme zum Spiel

Helmut Kiss (Trainer ASV Bewegung Steyr):

„Die erste Halbzeit war katastrophal, da hätten wir durchaus höher zurückliegen können. In der Halbzeitpause wurden dann einige Sachen etwas deutlicher angesprochen. In der zweiten Hälfte haben meine Jungs dann genau das umgesetzt, sind wir aggressiv, laufstark und zweikampfstark aufgetreten. Da haben wir im Großen und Ganzen so gespielt, wie ich mir das vorstelle.“

