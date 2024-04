Derbyerfolg und Tabellenführung: Großraming mit deutlichem Sieg über Reichraming

Details Dienstag, 02. April 2024 15:15

Der 16. Spieltag in der 2. Klasse Ost hält am Ostermontag eine ganz spezielle Partie bereit. Im prestigeträchtigen Derby trifft die Union Großraming auf den Nachbarn SV Reichraming. Die örtliche Nähe spiegelt sich in der Tabelle jedoch ganz und gar nicht wider, liegt das Gästeteam doch auf dem letzten Tabellenplatz, während das Heimteam mit einem Sieg die Tabellenführung erlangen kann. In einer torreichen Partie setzen sich schließlich die Schützlinge von Großraming-Trainer Johann Fürweger mit 5:2 durch.

Chancenplus mündet in Pausenführung für Großraming

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Kevin Dorfmayr, starten beide Mannschaften konzentriert in die Partie. Die Anfangsphase gehört aber den Hausherren, welche ein ums andere Mal vor Gästekeeper Nico Buchholzer auftauchen. In der 26. Minute dann die verdiente Führung: Dauerbrenner Kilian Stangl bringt den Ball nach einem Eckball zur wichtigen 1:0 Führung im gegnerischen Gehäuse unter. Im weiteren Spielverlauf scheint es mit diesem Stand in die Kabine zu gehen. Doch die heimische Nummer 11, Robyn Garstenauer hat etwas dagegen, kommt nach einem Eckball völlig frei zum Kopfball und trifft zum psychologisch günstigen Zeitpunkt in der 45. Minute zum 2:0.

In torreicher zweiter Hälfte besiegelt Großraming den Derbysieg

Nach dem Wiederanpfiff müssen die knapp 300 Zuschauer auf der Sportanlage Großraming nicht lange auf den nächsten Treffer warten. Nach einem Handspiel im Gästestrafraum pfeift Schiedsrichter Dorfmayr und zeigt auf den Punkt. Christoph Mair lässt sich diese Chance nicht entgehen und stellt auf 3:0. Wenn das Spiel in diesem Moment noch nicht entschieden war, dann spätestens in Minute 75, als Großraming in Persona von Thomas Seyerlehner das 4:0 nachlegt. Trotz des mittlerweile hohen Rücktandes lässt sich das Gästeteam von Trainer Hermann Templ nicht unterkriegen und kann vier Minuten später selbst anschreiben. Nach einem schönen Spielzug erzielt Domenik Fischl in seinem zehnten Saisonspiel seinen zweiten Treffer. Die Hausherren wirken jedoch unbeeindruckt, treffen nur eine Minute später nach einem Stanglpass zum 5:1 und ersticken damit sämtliche Hoffnung auf eine Aufholjagd im Keim. Nachdem die Gäste dreimal wechseln können sie in Minute 93 noch einmal gefährlich in den Großraminger Strafraum eindringen, werden regelwidrig gestoppt und bekommen durch den Elfmeterpfiff die Chance, Ergebniskosmetik vorzunehmen. Routinier Hannes Steindler lässt sich nicht zweimal bitten, tritt an und verwertet trocken zum 2:5 Endstand.

Zahlen und Fakten

Mit dem Derbysieg zieht die Union Großraming an den St. Ulrich Juniors vorbei und erobert die Tabellenführung. Mit nur einer Niederlage in den bisherigen 15 Saisonspielen ist diese Führung auch mehr als verdient, darf man mit entsprechendem Selbstvertrauen nächste Woche zum Schlagabtausch mit den SV GW Micheldorf Juniors anreisen. Die Gäste aus Reichraming empfangen nächste Woche einen weiteren Top-Gegner, bekommen es am Samstag nämlich mit den St. Ulrich Juniors zu tun. Will man in den folgenden Wochen endlich die rote Laterne abgeben, wäre es wichtig, zeitnah Erfolge zu feiern.

Stimme zum Spiel

Johann Fürweger (Trainer Union Großraming):

"Es war für uns das dritte Derby in Folge und wir haben gewusst, dass Reichraming heuer schon sehr gute Ergebnisse gehabt hat. Dadurch waren wir gewarnt, auch weil ein Derby immer eigene Gesetze hat. Die Partie haben wir dann von Beginn an im Griff gehabt. In Summe haben wir sehr viele Chancen vorgefunden, hätten eventuell noch höher gewinnen können. Alles in allem sind wir aber sehr zufrieden mit der Partie."

Details

