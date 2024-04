Durch Blitzstart und gutes Finish zum Sieg: Maria Neustift bezwingt Losenstein

Details Montag, 22. April 2024 18:09

Am gestrigen Sonntag des 19. Spieltags in der 2. Klasse Ost treffen mit SV Losenstein und Union Maria Neustift zwei Teams aufeinander, die beide mindestens drei Wochen auf einen Sieg warten. Zwar hatte man beiderseits in diesem Zeitraum ein Wochenende spielfrei; nichtsdestotrotz verliefen die vergangenen Spiele nicht nach Plan. In einer kämpferischen Partie hatte schließlich Maria Neustift das bessere Ende für sich und konnte sich nach einer guten Anfangs- sowie Schlussphase mit 3:0 durchsetzen.

Blitzstart und Überlegenheit der Gäste

Direkt nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Polat Ilyas – der in dieser Partie eine nicht unumstrittene Rolle einnehmen sollte – starteten die Gäste aus Maria Neustift wie die Feuerwehr. Ein wahres Offensivfeuerwerk prasste auf die heimischen Losensteiner ein, bei dem man schon vor dem ersten Gegentreffer in Minute neun durchaus zurückliegen hätte können. Der genannte Treffer ist ein Geschenk des heimischen Torhüters, der sich beim Herausspielen einen folgenschweren Fehlpass leistet und Tobias Stubauer auf Seiten von Maria Neustift zum 1:0 assistiert. In weiterer Folge bleiben die Jungs von Trainer Andreas Hörmann am Drücker, spielen sich immer wieder Halbchancen heraus, können bis zum Pausenpfiff jedoch nicht mehr konkret werden.

Anderes Bild in Hälfte zwei

In der zweiten Hälfte zeigt sich schließlich ein anderes Bild, ist es das Heimteam aus Losenstein, welches besser aus der Pause kommt. Man findet endlich den erhofften Ballbesitz vor, auch weil es Maria Neustift nicht mehr gelingt die Zentrale kompakt zu halten. Dadurch ergeben sich zwar Räume, zwingende Torchancen, die den Ausgleich herbeiführen könnten, werden dennoch nicht herausgespielt. In dieser Phase zeigt sich die englische Linie des Schiedsrichters. Mehrmals packen vor allem die heimischen Mannen von Trainer Sebastian Schmidthaler kräftig zu, etwaige Foulpfiffe oder Verwarnungen bleiben jedoch aus. Aus dem körperlichen Einsatz kann am Ende leider kein Profit geschlagen werden, ganz im Gegenteil. In der 82. Minute erhöhen die Gäste durch Johannes Keller auf 2:0, in der 91. Minute gelingt sogar noch das 3:0. Damit genügt den Gästen eine starke erste Hälfte und ein ordentliches Finish, um in Losenstein einen relativ deutlichen 3:0 Sieg einzutüten.

Zahlen und Fakten

Aus der Niederlage ergibt sich, dass das Heimteam nach sechs Frühjahrsspieltagen weiterhin auf den ersten vollen Erfolg wartet, während Maria Neustift die Negativserie der letzten Wochen beenden kann. Ersteres Team bekommt es kommende Woche mit den formstarken Ternbergern zu tun, tags darauf empfängt Maria Neustift den Tabellenletzten aus Reichraming.

Stimme zum Spiel

Andreas Hörmann (Trainer Union Maria Neustift):

„Nach den letzten Niederlagen war der Sieg natürlich wichtig, um weiterhin im Tabellenmittelfeld zu bleiben. Die erste Halbzeit war sehr gut, in der zweiten Hälfte haben wir Losenstein durch Löcher in unserer Zentrale ins Spiel kommen lassen. In den kommenden Wochen wollen wir definitiv auf dem Sieg aufbauen und weitere Punkte einfahren.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.