Bei fünftem Sieg im sechsten Spiel: Die Wolves zerfleischen den Tabellenführer aus Großraming

Am Sonntag des 19. Spieltags der 2. Klasse Ost kommt es zur Partie zweier Mannschaften, welche man als „Teams der Stunde“ bezeichnen darf. Die Wolves der Union Wolfern empfangen mit vier Siegen aus fünf Rückrundenspielen im Rücken die Union Großraming, welche im Frühjahr bisher die volle Punktausbeute mitnehmen konnte. Die erwartete Spannung kam aufgrund einer sensationellen Leistung des Heimteams von Trainer Michael Schranz jedoch nie auf, spielte man den Liga-Krösus mit 7:2 an die Wand.

Erst nach Rückstand lecken die Wolves Blut

Auch in der gestrigen Partie bleibt sich Wolfern in einer Hinsicht treu: Bevor das Offensivfeuerwerk gezündet wird, dürfen erst einmal die Gäste ran. Gleichsam wie in den drei Spielen davor gerät die Heimelf bereits nach wenigen Minuten in Rückstand. Was mittlerweile ein fester Bestandteil des Wolfener Matchplans zu sein scheint, währt jedoch nicht lange. Mit einem Tor nach Standard in Minute 20 egalisiert man den Großraminger Führungstreffer, Michael Lederhilger versenkt die Kugel zum Ausgleich. Damit war die erste Hürde überwunden und Wolfern läuft in der Folge so richtig heiß. 13 Minuten später erhöhen sie auf 2:1, noch vor der Pause bugsiert Christoph Huber den Ball auf unorthodoxe Weise mit dem Knie zum 3:1 ins gegnerische Gehäuse. Die Großraminger, die in der Rückrunde in keinem Spiel mehr als zwei Tore kassiert haben, verlassen das Spielfeld mit dem Pausenpfiff ratlos in Richtung Kabinen.

Wolfern macht da weiter, wo sie aufgehört haben

Doch damit nicht genug, kommt es für das Gästeteam von Trainer Johann Fürweger weiter knüppeldick. Wolfern zeigt sich mit dem Vorsprung in keinster Art und Weise zufrieden, erdrückt den Gegner unter einer weiteren Offensivlawine und trifft in Minute 46 und 54 erneut. Damit ist das Spiel bereits mehr als eine halbe Stunde vor Schluss entschieden. Die normalerweise solide aufspielenden Großraminger wechseln in der Folge zwei Mal, jedoch können auch die neuen Kräfte die Mammutaufgabe – das Spiel irgendwie zu drehen – nicht bewältigen. Im Umkehrschluss scheint der Torhunger der Heimmannschaft noch nicht gestillt, trifft man in Minute 82 und 86 sogar noch zum sechs beziehungsweise sieben zu eins und treibt das Ergebnis damit in schwindelerregende Höhe. Den Schlusspunkt setzt schließlich Großraming, indem Niklas Losbichler seinen zweiten Tagestreffer erzielt und damit zumindest ein Stück weit Ergebniskosmetik leistet.

Zahlen und Fakten

Mit dem Sensationssieg fehlen der Union Wolfern bei einem Spiel mehr nur noch zwei Punkte auf den Tabellenvierten aus Wartberg an der Krems. Der rabenschwarze Tag der Union Großraming schlägt sich zunächst nicht im Klassement nieder, steht man weiterhin auf Platz eins. Dies kann sich bei einem Sieg der St. Ulrich Juniors in deren Nachtragsspiel jedoch ändern. Eben dieses Team wird sich nächste Woche daran versuchen, das Momentum der Wolves zu brechen, während sich Großraming tags darauf mit einem Sieg gegen Weyer rehabilitieren möchte.

Stimme zum Spiel

Michael Schranz (Trainer Union Wolfern):

„Im Großen und Ganzen war das eine klare Angelegenheit. Speziell bei offensiven Standardsituationen waren wir heute extrem griffig, im Gegensatz zur letzten Partie konnten wir zudem wieder unser druckvolles Offensivspiel aufziehen. Man kann der Mannschaft nur ein Lob aussprechen, das war vom ganzen Team eine Topleistung.“

