Mit deutlichem Sieg über Weyer: Wartberg zurück in der Erfolgsspur

Am Sonntag des 18. Spieltags der 2. Klasse Ost duellierten sich mit der Sportunion Wartberg an der Krems und der SPG SV Weyer zwei Teams, welche nach jeweils empfindlichen Niederlagen in der Vorwoche auf Wiedergutmachung aus waren. Mit einer beherzten Leistung gelang dem Heimteam von Trainer Ali Ceylan dieses Vorhaben und man konnte mit 4:0 triumphieren.

Ruhiger Start beider Teams

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Christoph Breitwieser bekamen rund 150 Zuschauer am Sportplatz in Wartberg zunächst keinen fußballerischen Leckerbissen zu sehen. Eine chancenarme Partie plätscherte vor sich hin, wobei die Heimmannschaft zumindest das ein oder andere Mal an der Abwehrreihe der Gäste anklopfte. Somit dauerte es bis wenige Minuten vor der Halbzeit, ehe ein Tor bejubelt werden durfte. Per Strafstoß trifft Enes Dilic zur Führung für Wartberg. Mit diesem Stand geht es wenig später in die Pause.

Rote Karte als Knackpunkt

In Halbzeit zwei müssen die Heimfans schließlich nicht lange auf den ersten Treffer warten. In Minute 50 kommt der im Winter neu zur Mannschaft gestoßene und in den letzten Spielen rot-gesperrte Visar Hasani zur Chance auf das 2:0, welche er nutzen kann. Die spielentscheidende Szene ereignet sich in Minute 64. In Folge einer Torchancenverhinderung sieht Gäste-Verteidiger Tobias Höflechner völlig zurecht die Ampelkarte, wodurch sich seine Mannschaft in der Folge zu zehnt gegen die Angriffe der gefährlichen Wartberger Offensivabteilung stemmen muss. Dies gelingt nur bedingt, können die Wartberger in der 80 Minute durch ihren bis dahin auffälligsten Akteur – Hasan Hüseyin Ceylan – das 3:0 erzielen. Zu guter Letzt trägt sich in Minute 86 auch noch der Torschütze vom Dienst, Bela David Barna, in die Schützenliste ein und erzielt seinen zwölften Saisontreffer. Beim Stand von 4:0 pfeift Christoph Breitwieser die Partie ab.

Zahlen und Fakten

Mit dem Sieg bleibt Wartberg an der Krems auf dem dritten Tabellenplatz, hat bei einem Spiel weniger sieben Punkte Rückstand auf die Juniors aus St. Ulrich. Kommendes Wochenende trifft man in einer richtungsweisenden Partie auf den in Topform agierenden Tabellennachbarn aus Ternberg. Für Weyer ist es die vierte Niederlage in Folge, findet man sich nunmehr auf dem achten Tabellenplatz wieder. Gegen die Dietach Juniors ist am kommenden Wochenende die Trendwende geplant.

Stimme zum Spiel

Friedrich Mitterhumer (Sektionsleiter Union Wartberg an der Krems):

„Wir waren heute von Beginn an gut organisiert, haben uns deutlich besser präsentiert als zu Saisonbeginn. Somit sind wir selbst zu einigen Chancen gekommen. Die rote Karte war sicher mit spielentscheidend, in Summe hat die Mannschaft im Kollektiv stark performt und das umgesetzt, was der Trainer gefordert hat.“

