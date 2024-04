Ersatzgeschwächt zur besten Rückrundenleistung: Weyer weist die Dietach Juniors mit 6:1 in die Schranken

Details Montag, 22. April 2024 19:46

Mit der SPV SV Weyer und den Union Dietach Juniors treffen in der 2. Klasse Ost zwei Teams aufeinander, deren Rückrunden bisher von Höhen und Tiefen geprägt sind. Zwar konnten beide Mannschaften bereits als Sieger vom Platz gehen, demgegenüber stehen aber teils empfindliche Niederlagen gegen Gegner, denen man auf Augenhöhe begegnet ist. Insofern versprach das Duell eine knappe Kiste zu werden, wurde dem aber nicht wirklich gerecht. Vielmehr erwischte das Heimteam rund um Spielertrainer Thorsten Buder einen Sahnetag, ließ von Minute eins an keinen Zweifel am Sieg und durfte sich nach 90 Minuten über einen 6:1 Erfolg freuen.

Blitzstart schockt die Juniors

Laut dem Ligaportal Live-Ticker Stefan Riegler muss die Heimelf heute auf ganze sieben Spieler verzichten, was in der Anfangsphase aber nicht wie ein großes Problem erscheint. Denn bereits vier Minuten nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Michael Felder darf dieser bereits den ersten heimischen Treffer notieren. Nach mustergültiger Vorarbeit kann Matthias Kühnl zum 1:0 einschieben. Den Schock kann Dietach erstmal nicht verdauen, kommt Weyer wenig später zur nächsten Chance, ehe sich das Spiel ab Minute 20 ausgeglichener gestaltet. In Minute 40 folgt dann der zweite Streich des Heimteams. Nach einer Druckphase fasst sich Dennis Knotek ein Herz, zieht vom 16er ab und versenkt die Kugel im Netz. Mit dieser nunmehr komfortablen Führung gehen die Teams in die Pause.

Vier Tore in Halbzeit zwei

Gästecoach Christoph Mader dürfte mit dem Auftritt seines Teams nicht wirklich zufrieden sein, zieht konsequent seine Schlüsse und wechselt nach 45 Minuten drei Mal. Jedoch kann keiner der neuen Kräfte den kurz darauffolgenden Fauxpas seiner Hintermannschaft verhindern. Gästetorhüter Matthias Kimbacher ist ein ums andere Mal unsicher, lässt eine Flanke durch und Sebastian Scheibelmasser bugsiert die Kugel unglücklich ins eigene Tor. Doch damit nicht genug, haben die Hausherren weiterhin keine Lust darauf, einen Gang herunterzuschalten. In Minute 56 und 60 folgen zwei weitere Treffer, die schließlich eine uneinholbare 5:0 Führung herstellen. Zwar gibt es in Minute 79 ein leichtes Aufbäumen der Gäste, als Fernando Haslinger sich als einziger Dietacher an diesem Tag in die Torschützenliste einträgt, der Treffer führt aber keine Wende herbei. Die eiskalten Weyerer treffen nur fünf Minuten später zum 6:1 und krönen damit einen mehr als überzeugenden Auftritt.

Zahlen und Fakten

Die SPG SV Weyer verteidigt mit dem zweiten Rückrundensieg Platz acht und misst sich nächstes Wochenende mit dem Spitzenreiter aus Großraming. Die Union Dietach Juniors liegen zwei Plätze dahinter, werden nächste Woche gegen Wartberg an der Krems versuchen, wieder in die Spur zu finden.

Details

