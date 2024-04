26 Tore in 6 Rückrundenspielen: ASV Bewegung Steyr bestätigt bestechende Rückrundenform

Details Montag, 29. April 2024 16:45

Als Team der Stunde in der 2. Klasse Ost könnte man den ASV Bewegung Steyr bezeichnen. Auf eine Niederlage im ersten Rückrundenspiel folgten fünf volle Erfolge en suite, mit Toren wie am Fließband und mehr als überzeugenden Leistungen. So auch am vergangenen Samstag, als man die SV Grün-Weiß Micheldorf Juniors zu Gast hatte und mit 6:0 abschoss.

Vier Tore in Hälfte eins

Bereits nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Alfred Vorderwinkler starten die Hausherren um Trainer Helmut Kiss ihr gewohntes Pressing. Micheldorf, die gerne versuchen Drucksituationen spielerisch zu lösen, sind von der Spielanlage des Heimteams sichtlich überfordert, was sich bereits in Minute 13 in einem Tor niederschlägt. Gästetorhüter Clemens Edler wehrt einen Schuss direkt vor die Füße von Anes Kaltak ab, der zur Führung einschiebt. Selbiger besorgt in Minute 23 auch den nächsten Treffer der Hausherren. Nach einem überharten Einsteigen der Gäste pfeifft der Schiedsrichter Freistoß. Kaltak tritt an und versenkt die Kugel im Netz - 2:0. Doch damit nicht genug, kommt es nur drei Minuten später noch dicker für die Gäste. Abermals schläft die Micheldorfer Hintermannschaft, Marko Kalabic weiß diesen Umstand zu nutzen und trifft zum 3:0. Doch auch mit diesem Treffer ist es vor der Halbzeit nicht getan, trifft Oliver Latzelsberger in der 41. Minute auch noch zum 4:0. Somit ist die Partie bereits vor dem Pausenpfiff entschieden.

Im Komfortmodus zum Kantersieg

In Halbzeit zwei gehen die Heimischen das Spiel etwas gemächlicher an, schnüren die Micheldorfer nicht mehr in der eigenen Hälfte ein. Wohlwissend, dass es für die Gäste wohl eine Sisyphus-Aufgabe ist, den bestehenden Rückstand noch zu drehen. Nach einem Doppelwechsel durch Gästetrainer Rene Höffler schlägt es jedoch erneut im Gehäuse ein. Oliver Latzelsberger baut die Führung per Kopf aus und hat mit dem Treffer seine Torausbeute aus der Hinrunde in der laufenden Rückrunde bereits verdoppelt. Nach weiteren zwei Wechseln auf Seiten der Gäste und einer bis auf wenige Chancen unspektakulären zweiten Halbzeit, setzt Anes Kaltak vom Kreidepunkt mit seinem Hattrick den Schlusspunkt.

Zahlen und Fakten

Nach dem 8:0 Sieg gegen Reichraming in der Vorwoche, feiern die Spieler von ASV Bewegung Steyr den nächsten Kantersieg. Der Aufwärtstrend zeigt sich in der Tabelle, liegt man mittlerweile punktegleich mit dem Fünfplatzierten auf Platz sechs. Kommenden Samstag fährt man zum Auswärtsspiel nach Neuzeug. Die SV GW Micheldorf Juniors kommen weiterhin nicht in Fahrt, müssen im fünften Spiel die fünfte Rückrundenniederlage einstecken und bleiben somit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Am Staatsfeiertag will man im Nachtragsspiel gegen die Union Wartberg an der Krems vor heimische Kulisse endlich anschreiben.

Stimme zum Spiel

Helmut Kiss (Trainer ASV Bewegung Steyr):

„Wir haben gewusst, dass Micheldorf gerne von hinten herausspielt, haben dementsprechend extremes Pressing gespielt. Das hat in der ersten Hälfte auch zum komfortablen 4:0 Halbzeitstand geführt. In der zweiten Halbzeit haben wir zwei Gänge zurückgeschalten und das Spiel souverän nach Hause gespielt.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.