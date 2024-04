3:0 nach 23 Minuten: St. Ulrich Juniors weisen der Union Wolfern die Grenzen auf

Details Montag, 29. April 2024 22:51

Ein mit Spannung erwartetes Duell ereignete sich am 20. Spieltag der 2. Klasse Ost im Haider Enterprises Stadion in St. Ulrich. Das aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz rangierende Heimteam – die USV St. Ulrich Juniors – empfingen mit der Union Wolfern jenen Gegner, welcher in der Vorwoche den Tabellenersten aus Großraming mit 7:2 auseinandergeschraubt hatte. Entsprechend aktiv ging das Heimteam ins Spiel, konnte durch einen Blitzstart bereits früh deutlich führen und nach 90 Minuten über einen 4:1 Erfolg jubeln.

Ritt-Hattrick nach 23 Minuten

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Balaj Gentijan preschte die Heimelf von Trainer Peter Ritt sofort nach vorne. Mit Erfolg, konnte man bereits nach drei Minuten den Führungstreffer markieren. Fabian Ritt ist gedankenschneller als alle seine Gegenspieler und netzt zu seinem siebten Saisontor ein. Nur 13 Minuten später taucht der Offensivakteur abermals gefährlich vor Gästekeeper Johannes Schachermayr auf, kann auch diese Chance nutzen und bugsiert das Leder zum 2:0 in die Maschen. Somit sind die USV St. Ulrich Juniors bereits nach einer Viertelstunde überlegen in Front, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Union Wolfern einen wahrlichen Fehlstart erwischt hat. Was grundsätzlich nichts neues ist, liegen die Mannen von Trainer Michael Schranz doch in jeder der letzten fünf Partien zunächst hinten. In Minute 23 zeigt sich schließlich abermals die Qualität der Heimmannschaft, trifft Fabian Ritt zum 3:0 und beweist damit, dass man sich eine derartige Spätzündung gegen den derzeitigen Tabellenführer nicht leisten darf. Mit diesem Spielstand geht es auch in die Halbzeit.

Ergebnisverwaltung und verdienter Heimsieg

In Halbzeit zwei sind die Heimischen dann bemüht, das Spiel kontrolliert über die Zeit zu bringen. Bis zur 70. Minute wird auf beiden Seiten ordentlich gewechselt, an der Spielanlage ändert dies jedoch nicht viel. Beide Mannschaften finden die ein oder andere Chance vor, in Summe bewegt sich aber viel im Mittelfeld. Der erst Treffer der Wolfener gelingt schließlich in Minute 87, zu spät um noch zur Kehrtwende anzusetzen. Der eingewechselte Edelreservist Jakob Karer erzielt sein erstes Saisontor in der Kampfmannschaft. Falls die mitgereisten Fans in diesem Moment noch einen Hoffnungsschimmer sehen, ersticken die Juniors in Persona von Alexander Ebenführer diesen postwendend im Keim. Zwei Minuten nach dem Wolfener Tor trifft der Mittelfeldmotor zum 4:1 Endstand

Zahlen und Fakten

Mit dem Sieg und dem Unentschieden von Großraming am Tag danach holen sich die USV St. Ulrich Juniors die Tabellenführung zurück. Mit einem Spiel weniger liegt man einen Punkt vor dem Zweitplatzierten. Nächste Woche misst man sich mit Weyer. Indes erlebt Wolfern nach vier Siegen in Folge wieder eine Niederlage, liegt vor dem 21. Spieltag auf Tabellenplatz sieben. Was sich an besagtem Spieltag auch nicht ändern wird, haben die Mannen von Trainer Michael Schranz doch spielfrei.

Stimme zum Spiel

Peter Ritt (Trainer USV St. Ulrich Juniors):

„Der Spielverlauf hat für uns gesprochen, wir sind sehr früh in Führung gegangen und konnten diese auch ausbauen. Das Spiel hatten wir über 90 Minuten im Griff, weshalb man von einem sehr verdienten Erfolg für uns sprechen kann.“

Details

