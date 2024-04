Nächster Rückschlag im Titelkampf: Großraming kommt gegen Weyer nicht über ein 1:1 hinaus

Details Montag, 29. April 2024 23:31

Nachdem die Union Großraming in der Vorwoche gegen die Sportunion Wolfern mit 7:2 brutal unter die Räder gekommen war, war die Mannschaft von Trainer Johann Fürweger im Heimspiel gegen die SPG SV Weyer klarerweise auf Wiedergutmachung aus. Ein Vorhaben, für das es wohl beliebtere Gegner gegeben hätte. Die Gäste rund um Spielertrainer Thorsten Buder reisten mit einer breiten Brust nach Großraming, hatte man in der Vorwoche die Union Dietach Juniors mit 6:1 überrollt. Aus diesen zwei unterschiedlichen Ausgangslagen entwickelte sich ein dynamischer Schlagabtausch, der schließlich mit einem 1:1 Unentschieden endete.

Spielertrainer als Pechvogel in Halbzeit eins

Das Spiel begann und 350 Fans auf der Sportanlage in Großraming bekamen zunächst keinen fußballerischen Leckerbissen zu sehen. Den Großramingern merkte man an, dass die letztwöchige Niederlage etwas von der Selbstverständlichkeit genommen hatte, die man in den ersten Partien der Rückrunde an den Tag legen konnte. Weyer hingegen startete mutig, konnte aber nicht zwingend gefährlich werden. Somit erschien es, als würde eine Halbzeit, in der eher gelbe Karten das Highlight waren, mit 0:0 zu Ende zu gehen. Jedoch spielten sich die Großraminger kurz vor dem Pausenpfiff noch einmal vors gegnerische Gehäuse und konnte sogar zum Torerfolg kommen. Dabei war es kein eigener Spieler, sondern ausgerechnet der Spielertrainer der Gäste, Thorsten Buder, der das Spielgerät ins eigene Tor beförderte. Nach diesem Tor zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt bat Schiedsrichter Gabriel Plustea die beiden Mannschaften in die Kabinen.

Weyer kommt, der Siegtreffer bleibt aber aus

Halbzeit zwei bringt in der Folge nicht wirklich eine grobe Veränderung der Spielanlage. Die Teams teilen sich die Spielanteile nahezu gerecht auf, weder Großraming noch Weyer kann man in dieser Phase als spielbestimmend ausmachen. Nachdem das Heimteam dreimal wechselt, sind es aber die Gäste aus Weyer, welche sich am Spielbericht verewigen. Vorher noch als Unglücksrabe in Erscheinung getreten, kann diesmal Trainer Thorsten Buder ein wesentlicher Anteil am Ausgleichstreffer zugesprochen werden. Mit der Einwechselung von Youngster Markus Lumplecker beweist er ein goldenes Händchen, trifft der Stürmer in der 62. Minute zum Ausgleich. In der Folge bleibt die Partie offen, kommt jedoch weder Großraming noch Weyer zum spielentscheidenden Treffer. Somit bleibt es beim 1:1.

Zahlen und Fakten

Was für Weyer ein durchaus starkes Ergebnis ist, bedeutet für Großraming den nächsten Rückschlag im Titelrennen. Mit dem Dreier der St. Ulrich Juniors am Vortag, verliert das Team von Trainer Johann Fürweger an eben dieses Team den Platz an der Spitze der 2. Klasse Ost. Kommende Woche soll im Schlagerspiel der 21. Runde gegen Wartberg an der Krems erneut Druck auf die junge Mannschaft aus der Steyrer Grenzstadt ausgeübt werden. Weyer kann ihrem dieswöchigen Gegner nächste Woche indes ein Geschenk machen, trifft man zu Hause auf den nunmehrigen Tabellenführer. Dort versucht man den Abstand auf die obere Tabellenhälfte zu verkleinern.

