Achtungserfolg über Bewegung Steyr: Neuzeug Juniors im Aufwind

Am Samstag des 21. Spieltags in der 2. Klasse Ost trafen mit den ATSV Neuzeug Juniors und ASV Bewegung Steyr zwei Klubs aus dem Tabellenmittelfeld aufeinander. Während die Steyrer in den letzten Wochen fünf überzeugende Siege en-suite einfahren konnten, wurde die nächste Machtdemonstration der Mannen von Trainer Helmut Kiss erwartet. Am vergangenen Samstag kam jedoch alles anders. Die heimischen Neuzeug Juniors erwischten einen Sahnetag, dominierten das Spielgeschehen und durften nach 90 Minuten über einen 5:2 Achtungserfolg jubeln.

Frühe Führung und Anschlusstreffer vor dem Halbzeitpfiff

Bereits 13 Minuten nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Jürgen Rathner klingelt es zum ersten Mal im Gästekasten. Vom Kreidepunkt besorgt Matthias Holzer die Führung und erzielt damit seinen zweiten Saisontreffer. Nur sieben Minuten später der nächste Treffer der Hausherren. Pascal Höllwarth trifft per Kunstschuss zum 2:0 für die Heimelf von Trainer Bernhard Steindler. Dieser darf zu diesem Zeitpunkt höchst zufrieden mit seinen Jungs sein, dominieren diese das Spiel und lassen den Gästen aus Steyr nur wenig Luft zum Atmen. Eine kleine Unsicherheit der Heimischen wird jedoch kurz vor der Pause zum Anschlusstreffer genutzt. Nach einem Eckball landet die Kugel hinter Heimtorhüter Ajdin Hurem im Netz. Der wichtige erste Tagestreffer für die Gäste zu einem psychologisch passenden Zeitpunkt. Denn nur wenige Augenblicke später bittet Schiedsrichter Rathner die Mannschaften in die Kabinen.

Rote Karte verhindert Aufholjagd

Nach der Pause gestaltet sich das Spielgeschehen zunächst etwas anders, kommen die Steyrer besser aus der Kabine und erspielen sich die ersten guten Torchancen. Darunter ein Pfostenschuss in Minute 46 und ein weiterer gefährlicher Abschluss in Minute 52. Nichtsdestotrotz sind es wiederum die Neuzeuger, die das Leder in die Maschen befördern. In der 55. Minute nutzt Florian Ganglbauer einen Fauxpas des Steyrer Schlussmanns und schießt die Kugel zur 3:1 Führung ins Tor. Doch damit nicht genug, kommt es in Minute 63 für die Gäste noch dicker. Nach einem Foul zeigt Schiedsrichter Rathner auf den Kreidepunkt. Die rund 150 Zuschauer im Stadion erleben eine Kopie vom ersten Treffer; wieder tritt Matthias Holzer an, wieder verwandelt er staubtrocken. In der Folge begibt sich Bewegung Steyr in den Angriff, scheitert jedoch ein ums andere Mal am starken Heimkeeper. Bis zur 75. Minute, ehe die Tormaschine der Gäste, Anes Kaltak, das 2:4 aus Sicht seines Teams herstellen kann. Die aufkommende Euphorie bei den Gästen und der damit verbundene Plan einer Aufholjagd währt jedoch nicht lange. Denn nur zwei Minuten später stoppt Gästeverteidiger Willibald Kneidinger einen Neuzeuger Angreifer regelwidrig. Die Folge: Ampelkarte für den Steyrer. Danach kommen die Gäste nicht mehr wirklich zu Chancen, weshalb es die Hausherren sind, welche für den Schlusspunkt der Partie sorgen. Genauer gesagt der stark aufspielende Florian Ganglbauer, der – in der Halbzeit erst eingewechselt – kurz vor Schluss seinen zweiten Tagestreffer erzielen kann. Mit einem verdienten 5:2 endet die Begegnung.

Zahlen und Fakten

Mit dem Sieg liegen die Neuzeug Juniors bei einem Spiel weniger zwei Punkte hinter dem Achtplatzierten aus Weyer. Nächste Woche versucht man mit einem Sieg über Maria Neustift weiter tabellarisch nach oben zu klettern. Indes verpasst es ASV Bewegung Steyr mit Maria Neustift punktemäßig gleich zu ziehen, liegt man weiterhin auf dem sechsten Tabellenplatz. Nächste Woche misst man sich vor heimischer Kulisse mit Tabellennachbar Union Wolfern.

