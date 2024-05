Torloses Remis im Kellerduell: Reichraming und Losenstein teilen die Punkte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 21:46

Der in den letzten Wochen massiv unter die Räder gekommene SV Reichraming versuchte am 21. Spieltag der 2. Klasse Ost mit aller Kraft gegen SV Losenstein ein Erfolgserlebnis zu feiern. Über weite Strecke konnte sich das Team von Trainer Lukas Templ auch gut präsentieren, am Ende reichte es jedoch nicht zum zweiten Rückrundenerfolg. Nach umkämpften 90 Minuten stand ein 0:0 Unentschieden zu Buche.

Chancenarme erste Hälfte

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Gerald Lachmair bietet sich rund 200 Fans in Reichraming zunächst ein eher lahmes Fußballspiel. Beide Teams sind um längere Ballbesitzphasen bemüht, mehr als ein leichtes Abtasten wird den Zuschauern jedoch nicht geboten. Beiden Teams merkt man die Anspannung an, ist die Rückrunde sowohl bei Reichraming, als auch bei Losenstein noch nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Während Reichraming am zweiten Frühjahrsspieltag zumindest einen Sieg einfahren konnte, warten die Gäste aus Losenstein bisher noch auf den ersten Rückrunden-Dreier. Somit gestaltet sich die Partie bis zum Pausenpfiff ausgeglichen, jedoch ohne gefährliche Torabschlüsse auf beiden Seiten.

Aufreger und zwei hundertprozentige Chancen in Halbzeit zwei

Die zweite Hälfte startet zunächst mit einem ähnlichen Bild. Beide Mannschaften sind bemüht ins letzte Drittel vorzustoßen, nichtsdestotrotz kann auch am Beginn der zweiten Halbzeit kein Team an den jeweiligen Toren anklopfen. Schließlich sind es die Gäste, welche einmal brandgefährlich vor Heimtorhüter Julian Falk auftauchen. Die hundertprozentige Torchance lässt Offensivmann Martin Gröbl jedoch liegen. In der Folge beruhigt sich die Partie wieder, ehe Reichraming in der 80. Minute eine ähnliche Situation wie zuvor Losenstein vorfindet. Die Heimelf kombiniert sich vors Gästegehäuse, doch Gästetorhüter Michael Rohrweck kann die einzige hundertprozentige Chance auf Seiten der Heimmannschaft vereiteln. In Halbzeit zwei ereignet sich schließlich noch eine Szene, die für Gesprächsstoff nach der Partie sorgen sollte. Ein Reichraminger wird im Strafraum klar gehalten und damit am Abschluss gehindert, Schiedsrichter Gerald Lachmair steht jedoch in einem schlechten Winkel auf die Szene und entscheidet nicht auf Strafstoß für die Hausherren. Damit bleibt es nach 90 Minuten beim 0:0.

Zahlen und Fakten

Das Unentschieden bringt weder für Reichraming, noch für Losenstein eine tabellarische Veränderung mit sich. Erstgenannte behalten mit neun Punkten auf dem Konto die rote Laterne der 2. Klasse Ost, während Losenstein nur zwei Plätze davor auf Tabellenplatz 11 rangiert. Kommende Woche kämpft Reichraming gegen Ternberg um die nächsten Punkte, drei Tage zuvor misst sich Losenstein auf heimischem Terrain mit dem Tabellennachbarn aus Micheldorf.

Stimme zum Spiel

Lukas Templ (Co-Trainer SV Reichraming):

„Es war von Beginn an eine sehr schwere und umkämpfte Partie. Weder wir, noch Losenstein konnten wirklich gefährlich werden. Deshalb war klar, wer das erste Tor erzielt, würde die Partie gewinnen. Da dies nicht passiert ist, ist das am Schluss ein gerechtes Unentschieden in einer nicht wirklich aufregenden Partie.“

Details

