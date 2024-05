Siegtor in der Nachspielzeit: Ternberg mit Zittersieg über Dietach Juniors

Details Montag, 06. Mai 2024 21:21

Am 21. Spieltag der 2. Klasse Ost trafen mit UFC Ternberg und den Union Dietach Juniors zwei Teams mit sehr unterschiedlichen Ausgangslagen aufeinander. Während die Heimelf von Trainer Stefan Wimmer Woche für Woche überzeugende Auftritte abliefert und mittlerweile an der Tabellenspitze anklopft, warten die Dietach Juniors trotz teilweise ansprechender Leistungen seit dem 16. Spieltag auf den ersten Dreier. Das Gästeteam von Trainer Christoph Mader bewies über 90 Minuten, dass man an einem guten Tag mit jedem Gegner mithalten kann, musste sich aber durch einen Last-Minute-Geniestreich von Matthias Zierer mit 2:1 geschlagen geben.

Torlose erste Hälfte ohne Highlights

Die Anfangsphase lässt sich wohl am besten als ein vorsichtiges Abtasten beider Mannschaften zusammenfassen. Die Ternberger Mannschaft, die ohnehin nicht als Frühstarter bekannt ist, kam im Laufe der ersten Halbzeit aber immer besser ins Spiel. Das junge Gästeteam aus Dietach war stets bemüht, hatte jedoch bei dem ein oder anderen Angriff der Hausherren durchaus Probleme. So kommen die Ternberger in der ersten Halbzeit zwar zu Chancen, etwas Zählbares sprang für die Wimmer-Schützlinge nicht heraus.

Geniestreich in der Nachspielzeit entscheidet knappe Partie

In der Halbzeit wechselt der Heimtrainer mit Matthias Aigner einen Unterschiedsspieler ein. Dessen Einwechslung postwendend Früchte trägt. Nur neun Minuten nach dem Wiederanpfiff kann er zur Führung treffen, wodurch sich der Offensivmann– wie in den letzten beiden Spielen – in die Torschützenliste einträgt. Die Freude wahrt jedoch nicht lange. Möglicherweise der Aufregung und Euphorie des Führungstreffers geschuldet, lässt sich die Hintermannschaft der Ternberger zu einem individuellen Fehler hinreißen, welchen Luca Botas eiskalt ausnutzt und zum Ausgleich netzt. In der Folge ist die Partie ausgeglichen, erleben rund 120 Fans auf dem Sportplatz in Ternberg einen offenen Schlagabtausch zweier ambitionierter Teams. Dietach verzeichnet in dieser Phase tatsächlich die besseren Torchancen, scheitert man einmal nur haarscharf am starken Heimtorhüter Stoubenfol. In der regulären Spielzeit passiert schließlich nichts mehr, das Unentschieden scheint besiegelt. Doch zwei Minuten nach Ablauf der regulären Spielzeit hat Matthias Zierer plötzlich die zündende Idee. Im peripheren Blickfeld erkennt die Nummer 10, dass Gästetorhüter Kimbacher etwas zu weit vor seinem Kasten steht. Zierer fackelt nicht lange, zieht aus 40 Metern eiskalt ab und beobachtet, wie sich der Ball langsam, aber sicher ins gegnerische Gehäuse senkt. Der vielumjubelte Führungstreffer für die Hausherren! Dietach wirft in der Folge noch einmal alles nach vorne, kommt auf Biegen und Brechen noch einmal zu einem Topabschluss, der Ausgleich bleibt den Gästen aber verwehrt. Damit siegt UFC Ternberg in einer umkämpften und dramatischen Partie am Ende 2:1.

Zahlen und Fakten

Mit dem Sieg liegen die Heimischen mit einem Spiel weniger punktegleich hinter Wartberg an der Krems auf dem dritten Tabellenrang. Kommende Woche wird man gegen den Tabellenletzten aus Reichraming versuchen, weiter Druck auf die Tabellenspitze auszuüben. Für die Union Dietach Juniors ist das Ergebnis ernüchternd, wartet man mittlerweile seit sechs Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Nächste Woche trifft der Tabellenzehnte auf die momentan kriselnde Truppe aus Großraming.

Stimme zum Spiel

Stefan Wimmer (Trainer UFC Ternberg):

„Es war die erwartet schwere Partie, auch wenn Dietach momentan nicht vorne dabei ist. In der ersten Hälfte waren wir besser im Spiel, haben unsere Chancen aber nicht nützen können. Das 1:0 war schließlich nicht unverdient, nach dem Ausgleich war die Partie wieder offen, kann das Pendel in beide Richtungen ausschlagen. Am Ende haben wir durch einen Kunstschuss den Sieg einfahren können und sind glücklich weiterhin vorne dabei zu sein.“

