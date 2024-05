Erster Rückrundenerfolg: Losenstein schießt die Micheldorf Juniors 5:0 ab

Details Sonntag, 12. Mai 2024 23:44

Bereits am Donnerstag trafen mit SV Losenstein und den SV Grün-Weiß Micheldorf Juniors zwei Teams aufeinander, die momentan nicht in Bestform agieren. Beide Teams tun sich in der Rückrunde extrem schwer, konnten weder die Heimischen, noch die Gäste aus Micheldorf einen Dreier einfahren. Für den Premierenerfolg reichte es nach 90 Minuten für die Hausherren, welche mit einem Gröbl-Hattrick verdient mit 5:0 gewinnen konnten.

Vier Tore in Halbzeit eins

Direkt nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Christian Greinecker zündeten die Losensteiner das erste Offensivfeuerwerk. Man drückte umgehend auf den Führungstreffer, der bereits in Minute sieben gelingen sollte. Offensivmann Martin Gröbl bugsierte die Kugel ins gegnerische Gehäuse. Es sollte nicht das letzte Erscheinen seines Namens auf dem Spielbericht sein. Nur neun Minuten später erhöhte Markus Simayr auf 2:0. Für die Micheldorf Juniors schien eine Aufholjagd immer mehr zur Mammutaufgabe zu mutieren, spätestens als in Minute 20 der dritte Streich erfolgte. Bernhard Sonnleitner war es diesmal, der zur hochverdienten 3:0 Führung einschoss. Und ehe sich die Grün-Weißen versahen, klingelte es nach deren Anstoß schon wieder im eigenen Kasten. Denn nur eine Minute nach dem 3:0, stellte Martin Gröbl mit seinem zweiten Tagestreffer auf 4:0. Eine rabenschwarze Anfangsphase für die Gäste, die überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel hatten, während Losenstein de facto jeden Schuss im Gehäuse versenkte. Bis zur Halbzeit blieb es schließlich bei dem Zwischenstand.

Ergebnisverwaltung in der zweiten Halbzeit

Nach Wiederanpfiff konnten rund 100 Zuschauer am Sportplatz in Losenstein mitansehen, wie ihr Heimteam zwei bis drei Gänge zurückschaltete, sich fortan mehr mit Ergebnisverwaltung, als aktivem Offensivspiel befasste. Nichtsdestotrotz durfte Gästekeeper Clemes Edler in der 55. Minute ein weiteres Mal hinter sich greifen. Wieder war es Martin Gröbl, der mit seinem nunmehr dritten Tagestreffer nicht nur einen Hattrick, sondern auch die 5:0 Führung bestellte. In der Folge wechselten sowohl das Gast-, als auch das Heimteam, eine überraschende Wendung passierte dennoch nicht mehr. Losenstein blieb bis zum Schluss konzentriert, während die Gäste aus Micheldorf schlicht und ergreifend wenig Chancen vorfanden, an Christi Himmelfahrt Zählbares mit nach Hause zu nehmen. So gelang den Gästen nicht mal mehr mittels Ehrentreffer etwas Ergebniskosmetik, blieb es nach 90 Minuten bei einer vernichtenden 5:0 Niederlage für die Juniors.

Zahlen und Fakten

Mit dem Sieg kann Losenstein den Vorsprung auf Micheldorf ausbauen, liegt man mit nunmehr 18 Punkten aber weiter nur auf Platz 11. Die SV Grün-Weiß Micheldorf Juniors tun sich indes schwer, aus dem Tabellenkeller zu flüchten und rangieren, ebenso wie vor dem Match, auf dem vorletzten Platz. Kommenden Freitag gastiert Losenstein bei den Neuzeug Juniors, zwei Tage später kämpfen die Micheldorf Juniors im Kellerduell gegen Reichraming um ihren ersten Rückrundendreier.

