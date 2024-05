Elfmeter in den Schlussminuten rettet Unentschieden: St. Ulrich Juniors und Wartberg trennen sich im Topspiel Remis

Details Montag, 13. Mai 2024 16:05

Im Topspiel des 22. Spieltags in der 2. Klasse Ost empfing der Tabellenführer, die USV St. Ulrich Juniors, den Tabellendritten, die Union Wartberg an der Krems. Rund 100 Zuschauer im Haider Enterprises Stadion erwarteten eine umkämpfte, ausgeglichene Partie, welche sie am Ende auch zu sehen bekamen. Nach aufregenden 90 Minuten inklusive spätem Ausgleichstreffer endet die Partie mit einem 2:2.

Disziplinierte Anfangsphase

Zu Beginn der Partie findet zunächst ein vorsichtiges Abtasten beider Teams statt. Weder die St. Ulrich Juniors, noch die Union Wartberg gehen großes Risiko. Wohlwissend, dass etwaige Fehler gegen einen solch starken Gegner umgehend bestraft werden würden. Somit dauerte es bis zur 32. Minute, ehe man den ersten Treffer bejubeln durfte. Es war das Gästeteam aus Wartberg, welches in Persona von Abwehrmann Maximilian Friedrich Mitterhumer zur umjubelten Führung treffen konnte. Das Heimteam von Trainer Peter Ritt lässt den Rückstand aber nicht lange auf sich sitzen, schaltet nunmehr in den Angriffsmodus und erzielt in Minute 38 den Ausgleich. Christoph Spath setzt sich durch und stellt damit den Ausgangsstand wieder her. Vor der Halbzeit passiert nicht mehr viel, somit bittet Schiedsrichter Martin Fragner beide Teams beim Stand von 1:1 in die Kabinen.

Frühe Führung, später Ausgleich in Hälfte zwei

Nach der Pause können zunächst die Mannen von Trainer Ali Ceylan das Spiel an sich reißen. Während St.Ulrich hoch attackiert ergeben sich für die Wartberger Möglichkeiten für schnelle Konter. Eine davon lässt sich der Torschütze vom Dienst, Bela David Barna nicht nehmen und trifft mit seinem 17. Saisontreffer zur erneuten Führung für das Gästeteam. Zwischen der 62. und 80. Minute wechselt der Wartberg-Coach dann fünfmal, wobei die neuen Kräfte keine wesentliche Veränderung der Spielanlage mit sich bringen. Es geht weiterhin munter hin und her, wobei sowohl die St. Ulrich Juniors, als auch die Wartberger immer wieder im Angriffsdrittel auftauchen. In Minute 88 kommt es schließlich zur spielentscheidenden Szene. Ein Wartberger begeht im eigenen Strafraum Foul, Schiedsrichter Fragner zeigt auf den Punkt und Christoph Spath trifft mit seinem Doppelpack zum Ausgleich. Damit endet das Topspiel der Runde mit 2:2.

Zahlen und Fakten

Das Unentschieden ändert nicht wirklich etwas an der Tabellensituation. Die USV St. Ulrich Juniors bleiben weiterhin obenauf, während Wartberg mit fünf Punkten weniger auf dem Konto auf Platz drei rangiert. Kommende Woche reisen die Juniors zum schweren Auswärtsspiel nach Dietach, Wartberg an der Krems kann nicht ins Geschehen eingreifen, die Jungs von Trainer Ali Ceylan haben spielfrei.

Stimme zum Spiel

Ali Ceylan (Trainer Sportunion Wartberg an der Krems):

„Es war ein offener Schlagabtausch. Wir wussten, dass St. Ulrich hoch attackieren würde, deshalb sind wir kompakt gestanden und haben auf Konter gelauert. Am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden nach einer intensiven Partie.“

