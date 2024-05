Viertes Spiel ohne Sieg: Großraming verliert weiter den Anschluss an die Tabellenspitze

Details Montag, 13. Mai 2024 23:03

Mit der Union Großraming und den Union Dietach Juniors treffen am 22. Spieltag der 2. Klasse Ost zwei Teams aufeinander, die in der Tabelle kaum weiter auseinander liegen könnten. In der Formtabelle liegen sie wiederum nah beieinander. Das Heimteam aus Großraming, nach den ersten Partien in der Rückrunde als Topfavorit auf den Titel gehandelt, wartet nunmehr seit drei Spieltagen auf einen vollen Erfolg. Die Dietach Juniors warten sogar seit fünf Spielen auf einen Sieg. Die längere Negativserie fand am gestrigen Sonntag ein Ende. Nach umkämpften 90 Minuten setzten sich die Dietach Juniors mit 3:2 durch.

Torreiche Anfangsphase

Das Heimteam von Trainer Johann Fürweger startet mit großen Ambitionen in die Partie, will unbedingt wieder einen Sieg feiern. Bereits nach neun Minuten wird das Vorhaben der Hausherren jedoch erschüttert. Fabian Cosmin Olariu trifft für die Dietach Juniors zum 1:0. Doch damit nicht genug, setzt es nur eine Minute später den nächsten Nackenschlag für Großraming. Fernando Haslinger erhöht auf 2:0. Zumindest eines gelingt den Heimischen jedoch, man gibt sich nicht auf. In Minute 16 kommt man selbst zu einer guten Möglichkeit, Samuel Kopf kann diese zum 1:2 nutzen. In der Folge drücken sie weiterhin auf den Ausgleich, in Minute 33 gelingt dieser schließlich. Vom Kreidepunkt egalisiert Christoph Mair die frühe Doppelführung des Gegners und setzt den Schlusspunkt einer aufregenden ersten Halbzeit.

Doppelpacker trifft zum Sieg

In der zweiten Hälfte startet das Gästeteam von Christoph Mader abermals besser ins Spiel. Nachdem man am Ende der ersten Halbzeit Großraming immer mehr den Ball überlassen hat, spielt man nun wieder aktiv nach vorne und stößt das ein oder andere Mal ins Angriffsdrittel vor. In Minute 71 folgt die Belohnung für den beherzten Auftritt. Mit dem Tor zum 3:2 schnürt Fernando Haslinger seinen Doppelpack. In der Folge versucht der Heimtrainer mit einigen frischen Kräfte das Offensivspiel seiner Mannschaft zu beleben, doch trotz aufopferungsvollen Angriffen gelingt der abermalige Ausgleichstreffer nicht mehr. Somit feiern die Union Dietach Juniors nach 90 Minuten einen vielumjubelten 3:2 Auswärtssieg, während die Negativserie der Großraminger weiter andauert.

Zahlen und Fakten

Durch die Niederlage verliert die Union Großraming mehr und mehr den Anschluss an die Tabellenspitze, ein möglicher Meistertitel scheint in weite Ferne gerückt. Den Abstand von sechs Punkten auf Tabellenführer USV St. Ulrich Juniors will man nächste Woche gegen Ternberg nach Möglichkeit verkleinern. Die Dietach Juniors bleiben unverändert auf dem zehnten Tabellenrang, konnten den Abstand auf die Teams davor aber verringern. Nächste Woche plant man beim Heimspiel gegen die St. Ulrich Juniors das nächste Topteam zu ärgern und möglicherweise an den ATSV Neuzeug Juniors vorbeizuziehen.

