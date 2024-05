Dritter in der Rückrundentabelle: ASV Bewegung Steyr bestätigt in Weyer starke Frühjahrsform

Details Dienstag, 21. Mai 2024 17:20

Am vergangenen Samstag duellierten sich in der 2. Klasse Ost mit der SPG SV Weyer und ASV Bewegung Steyr zwei Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld. Während die Ergebnisse von Weyer in der bisherigen Rückrunde eher durchwachsen sind, präsentieren sich die Gäste unter der Leitung von Trainer Helmut Kiss stark, konnten von bisher acht Frühjahrsmatches sechs für sich entscheiden. Und auch das neunte sollte zugunsten der Steyrer ausfallen. Mit 2:1 besiegen die Kiss-Schützlinge die SPG SV Weyer.

Blitzstart der Gäste

Erst vier Minuten sind gespielt, als Bewegung Steyr den ersten Nadelstich des Tages setzen kann. Nach einem sehenswerten Diagonalball gelangt die Kugel zu Marko Kalabic, der nicht lange fackelt und mit einem der ersten Torschüsse der Partie die Führung für das Auswärtsteam besorgt. Unbeeindruckt von dem Führungstreffer wirft sich Weyer umgehend in den Angriffsmodus, was in mehreren Eckstößen resultiert. Jener in Minute 18 bringt schließlich den Ausgleich. Kevin Pumsleitner schlenzt die Kugel mit viel Gefühl in die Gefahrenzone, aus der Stefan Riegler am höchsten aufsteigen kann und die Kugel mustergültig per Kopf versenkt. In der Folge bleibt Weyer spielbestimmend, erarbeitet sich Eckball um Eckball und kommt so immer wieder vors Tor der Steyrer. Nichtsdestotrotz erleben rund 150 Zuschauer am Sportplatz in Weyer keinen weiteren Treffer in der ersten Halbzeit, weshalb Schiedsrichter Mario Pfanzeltner-Enzinger die Teams beim Stand von 1:1 in die Kabinen bittet.

Umstrittener Elfmeter entscheidet die Partie

Die zweite Halbzeit gestaltet sich zunächst ähnlich wie die erste. Die Hausherren haben weiterhin mehr Spielanteile, während Steyr immer wieder offensive Nadelstiche setzen kann. So geschehen in Minute 48 oder 55, in denen die Heimischen jeweils Glück haben, nicht in Rückstand zu geraten. In Minute 75 kommt es dann zur spielentscheidenden Szene. Nach einem angeblichen Foul vom heimischen Daniel Holzinger geht ein Steyrer zu Boden, Schiedsrichter Mario Pfanzeltner-Enzinger zeigt auf den Kreidepunkt. Sämtliche heimischen Spieler und Anhänger sind außer sich, der Pfiff wird aber nicht zurückgenommen. Unbeirrt von den gegnerischen Protesten übernimmt Steyr-Goalgetter Anes Kaltak Verantwortung und haut die Kugel humorlos in die Maschen. In der Folge drückt Weyer auf den Ausgleich, die Schlussoffensive bleibt aber unbelohnt. Damit besiegt ASV Bewegung Steyr die SPG SV Weyer in einer hitzigen Partie mit 2:1 und jubelt ausgelassen.

Zahlen und Fakten

Mit dem Sieg stellen die Steyrer den Anschluss an die Spitzengruppe her, liegen nur noch drei Punkte hinter Maria Neustift auf Tabellenplatz sechs. Indes bewegt sich Weyer im tabellarischen Niemandsland, liegt man 13 Punkte hinter dem Gegner auf Platz acht. Kommendes Wochenende empfängt Bewegung Steyr die Union Wartberg an der Krems, zeitgleich ist die SPG SV Weyer bei Maria Neustift zu Gast.

