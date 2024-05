Blitzstart reicht zum Sieg: Maria Neustift mit knappem Auswärtserfolg in Wolfern

Details Dienstag, 21. Mai 2024 17:26

Der 23. Spieltag in der 2. Klasse Ost lieferte mit dem Duell Union Wolfern gegen Union Maria Neustift das Aufeinandertreffen zweier Teams, die in der Rückrunde mit jeweils 15 Punkten eine durchaus ordentliche Statistik aufweisen. Ein dementsprechend enges Duell erwarteten rund 70 Zuschauer am Sportplatz Wolfern. Am Ende setzten sich gemäß der Tabellensituation die Gäste aus Maria Neustift mit einem knappen 1:0 Sieg durch.

Blitzstart der Gäste

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Manfred Paschinger dauert es nicht lange, bis der erste Treffer bejubelt werden kann. Johannes Keller spielt Youngster Samuel Schweighuber frei, der zum vielumjubelten Führungstreffer einnetzt. Einmal mehr liegt Wolfern bereits nach wenigen Minuten hinten, die Mannschaft von Michael Schranz wird wieder Opfer ihrer üblichen Startschwierigkeiten. In der Folge bleibt Maria Neustift am Drücker, kommt immer wieder zu Chancen. Die beste davon findet Stefan Kopf vor, der im gegnerischen Fünfmeterraum die Kugel völlig alleinstehend mit dem Kopf über das Tor setzt. Nach der Trinkpause findet Wolfern schließlich etwas besser ins Spiel, findet bei einem Freistoß in Minute 41 die beste Chance der ersten Hälfte vor. In Summe sind es aber die Gäste aus Maria Neustift, die bis zum Pausenpfiff das aktivere Team sind.

Hartes Spiel in Halbzeit zwei

In der Halbzeitpause dürfte Heimcoach Michael Schranz noch einmal das Bewusstsein seiner Mannen gestärkt haben, insbesondere was Aggressivität und Zweikampfverhalten betrifft. In diesen zwei Tugenden präsentiert man sich in Halbzeit zwei verstärkt, wenn auch oftmals am Rande einer Regelwidrigkeit. Nach 60 Minuten wechselt Wolfern offensiv, zumindest der Ausgleichstreffer soll in dieser Phase noch gelingen. Die beste Möglichkeit dazu findet man in Minute 77 vor, als die Hausherren eine 100 prozentige Torchance nicht nützen können. Gefrustet von dem derzeitigen Spielstand langen die Wolves kräftig zu, nach einer gelben Karte aus der 71. Minute sieht Michael Lederhilger nach einem neuerlichen Foul in Minute 93 die Ampelkarte. Maria Neustift gibt sich unbeeindruckt von der rustikalen Spielweise, zieht sein Ding durch und kann den 1:0 Vorsprung schlussendlich über die Zeit bringen.

Zahlen und Fakten

Mit dem Sieg bleibt Maria Neustift an den Spitzenteams der Liga dran, rangiert man auf Platz fünf mit nur vier Punkten Rückstand auf den Zweiten aus Ternberg. Kommende Woche empfängt man Weyer und plant weitere drei Punkte ein. Indes verliert Wolfern den Anschluss nach oben, liegt im Niemandsland der Tabelle acht Punkte hinter ASV Bewegung Steyr und fünf Punkte vor SPG SV Weyer auf Rang sieben. Nächste Woche ist man in Losenstein zu Gast.

Details

