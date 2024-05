3:0 Erfolg im Kellerduell: Micheldorf hält Reichraming mit Heimsieg auf Distanz

Details Dienstag, 21. Mai 2024 17:27

Der 23. Spieltag in der 2. Klasse Ost bringt am gestrigen Pfingstmontag mit dem Schlagabtausch SV GW Micheldorf Juniors gegen SV Reichraming das Duell des Vorletzten gegen den Letzten. Trotz der tabellarischen Nachbarschaft gehen die Hausherren als Favorit in die Partie und werden ihrer Rolle gerecht. Mit 3:0 weist man die Gäste aus Reichraming in die Schranken.

Engagierter Start der Hausherren

Die Micheldorf Juniors starten ambitioniert in die Partie, stehen hoch und dürfen sich in den Anfangsminuten über mehr Ballbesitz freuen. In Minute 24 belohnt man sich schließlich für den Einsatz. Abwehrspieler Gabriel Aichinger übernimmt bei einem ruhenden Ball Verantwortung und bugsiert das Leder in die Maschen. Ein Freistoßtreffer also, der die umjubelte Führung bringt. Auch in der Folge bleiben die Mannen von Trainer Rene Höffler am Drücker, schnüren die Gäste in der eigenen Hälfte ein und kommen vor allem in der 42. Minute noch einmal zu einer Topchance. Unglücklicherweise wird das leere Tor verfehlt. Somit geht es beim Stand von 1:0 für Micheldorf in die Kabinen.

Verletzter Schiedsrichter und souveräner Heimerfolg

Die zweite Halbzeit startet mit einer skurrilen Szene. Schiedsrichter Markus Spiessberger wird das Geläuf zum Verhängnis, er erleidet eine Bein Verletzung und kann die Partie nicht fortsetzen. Nachdem ein Ersatz gefunden werden kann, geht es weiter. Das Spiel gestaltet sich ähnlich wie in der ersten Halbzeit, Micheldorf ist drückend überlegen, die notwendige Konsequenz im Abschluss fehlt aber. Bis zur 71. Minute, in der der fünf Minuten zuvor eingewechselte Amar Hurem die Kugel zum 2:0 im gegnerischen Gehäuse unterbringt. Bis zur Nachspielzeit ändert sich nichts mehr an der Spielanlage, weiterhin hat Micheldorf mehr Anteile, Reichraming schafft es auch in der zweiten Halbzeit nicht, die nötige Gefahr auszustrahlen. Den Schlusspunkt der Partie setzt Maximillian Rotschopf in der 92. Minute. Der Mittelfeldmotor erzielt sein drittes Saisontor und besiegelt damit den ungefährdeten Heimerfolg der Micheldorf Juniors.

Zahlen und Fakten

Der Sieg bringt den Hausherren keine Verbesserung hinsichtlich der Platzierung in der Tabelle, nichtsdestotrotz können die SV GW Micheldorf Juniors ihren Vorsprung auf den gestrigen Gegner auf sechs Punkte erhöhen. Reichraming tut sich indes seit einigen Spielen schwer Punkte auf das Konto zu bekommen und steht mit neun Zählern abgeschlagen am Ende des Klassements. Ein Torverhältnis von -72 lässt keine bessere Platzierung zu. Kommendes Wochenende sind die Grün-Weißen beim UFC Ternberg zu Gast, zeitgleich empfängt Reichraming die ATSV Neuzeug Juniors.

