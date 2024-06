Mit Kantersieg über Neuzeug Juniors: Ternberg sichert sich den Relegationsplatz

Details Montag, 10. Juni 2024 10:45

Es war der finale Spieltag der 2. Klasse Ost und das Fernduell zwischen UFC Ternberg und Union Wartberg an der Krems um den Relegationsplatz. Die Ausgangslage sprach klar für erstgenanntes Team. Sollte die Elf von Trainer Stefan Wimmer gegen die ATSV Neuzeug Juniors einen Sieg einfahren, spielt das Ergebnis der Wartberger in Losenstein keine Rolle mehr, würde Ternberg den zweiten Platz sicher haben. Und so kam es auch, meisterte das Ternberger Team die Aufgabe bravourös und setzte mit einem eindrucksvollen 8:2 Erfolg ein klares Signal in Richtung 1. Klasse.

Frühe 3:0 Führung

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Peparim Dauti dauert es nicht lange, ehe die Partie Fahrt aufnimmt. Auf ein Abseitstor der Hausherren in Minute acht folgt in Minute elf ein Lattenkopfball der Neuzeug Juniors. Zu diesem Zeitpunkt ist klar, dass sich rund 230 Fans am Sportplatz der Union Ternberg auf ein rasantes Aufeinandertreffen freuen dürfen. Nur eine Minute später erfolgt dann der Führungstreffer. Ternbergs Matthias Aigner wird mit einem schönen Pass in die Tiefe in Szene gesetzt und netzt zum 1:0. Sechs Minuten später erfolgt das 2:0. Diese Mal ist es Tormaschine Michael Hohlrieder, der seinen ersten Tagestreffer markiert. Sieben Minuten später folgt auf eine Halbchance der Neuzeug Juniors der zweite Streich des Stürmers, der mit seinem Sage und Schreibe 30. Saisontreffer auf 3:0 erhöht. Zu diesem Zeitpunkt wollen bereits viele Heimfans von einer Vorentscheidung sprechen, die Neuzeuger haben aber etwas dagegen. Nach dem 3:0 schalten die Gäste von Trainer Bernhard Steindler in den Offensivmodus und können postwendend auf 3:1 verkürzen. Damit setzen die Auswärtigen erst einmal den Schlusspunkt einer mehr als turbulenten Anfangsphase. Nur einer hat vor der Pause noch nicht genug. In Minute 40 taucht Michael Hohlrieder allein vor Neuzeug-Keeper Ajdin Hurem auf, überlupft diesen und schnürt seinen fünften (!) Hattrick in dieser Saison. Mit 4:1 für Ternberg geht es in die Pause.

Selbes Halbzeitergebnis nach der Pause

Rechnet man in Halbzeit zwei mit Ergebnisverwaltung und müdem Ball Hin- und Herschieben der Ternberger, so kennt man die Spielanlage von Trainer Stefan Wimmer zu wenig. Dieser lässt auch nach einer drei-Tore-Führung weiterhin munter nach vorne spielen, was in Minute 55 wiederum Früchte trägt. Mit einem sehenswerten Abschluss bugsiert Marcel Nagler die Kugel zum 5:1 ins Netz. In den Minuten 63, 64 und 67 geht es dann wieder schnell, auf einen Treffer von Michael Hohlrieder folgt im Gegenzug das 2:6 der Neuzeuger durch Doppeltorschütze Uros Obradovic. Drei Minuten später stellt die Ternberger Tormaschine den Abstand von fünf Toren wieder her. Mittlerweile steht es 7:2, der Relegationsplatz dürfte damit fixiert sein. In Minute 76 hat noch einmal Marcel Nagler die Ehre, stellt mit seinem zweiten Tagestreffer auf 8:2. Bei diesem Spielstand bleibt es bis zum Ende, beendet Ternberg die 2. Klasse Ost-Saison mit einem Kantersieg.

Zahlen und Fakten

Die Heimischen lassen keine Zweifel daran aufkommen, welches Team aus der 2. Klasse Ost in der Relegation um den Aufstieg kämpfen würde. Mit 49 Punkten aus 24 Spielen sichert man sich den zweiten Tabellenplatz, fünf Punkte hinter den USV St. Ulrich Juniors. 14 Siegen stehen sieben Unentschieden und nur drei Niederlagen gegenüber. Insgesamt konnte man 71 Tore erzielen, wobei 33 davon – was auch die Anzahl der Gegentore Ternbergs in dieser Saison widerspiegelt – auf das Konto von Lebensversicherung Michael Hohlrieder gehen. Gegner in der Relegation dürfte aller Voraussicht nach der TuS Kremsmünster werden. Indes verabschieden sich die Neuzeug Juniors mit 27 Punkten aus der 2. Klasse Ost. Zwar konnte man den zehnten Tabellenrang einfahren, durch das Absteigen der ersten Mannschaft aus der Landesliga, geht es für das junge Team von Bernhard Steindler kommende Saison in der Bezirksliga-Reserve weiter.

