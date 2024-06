Gelungener Abschluss einer großartigen Saison: Maria Neustift bezwingt die Union Dietach Juniors

Details Montag, 10. Juni 2024 22:27

Union Maria Neustift gegen die Union Dietach Juniors war am gestrigen Sonntag eine Partie ohne wirklichen tabellarischen Wert. Weder das Heimteam von Trainer Andreas Hörmann, noch die Gäste von Coach Christoph Mader konnten am letzten Spieltag der 2. Klasse Ost noch große Sprünge nach vorne machen. Insofern entwickelte sich ein munteres Aufeinandertreffen, dass die Heimischen am Ende souverän mit 3:0 für sich entscheiden konnten.

Vorsichtiges Abtasten in Halbzeit eins

Das Spiel beginnt und beide Teams versuchen zunächst Kontrolle über das Spielgeschehen zu erlangen. Zwar finden sowohl die Heimischen, als auch die Gäste Spielanteile vor, in Summe gibt aber Maria Neustift den Ton an. In Minute 12 lohnt sich deren Einsatz. Christian Hornbacher tanzt sich unverblümt durch die Dietacher Hintermannschaft, taucht vor Torhüter Rene Sulak auf und vollendet sein Solo mit dem Tor zum 1:0. In der Folge bleibt Maria Neustift spielbestimmend, die großen Chancen ergeben sich vor dem Pausenpfiff jedoch nicht mehr. Somit verlassen die Teams beim Stand von 1:0 den Platz in Richtung Kabinentrakt.

Durch zwei Strafstöße zum Sieg

In der zweiten Halbzeit ist die Devise klar, will man der knappen Führung ehestmöglich einen draufsetzen. So sind nur zehn Minuten gespielt, ehe Niklas Schweighuber die Dietacher Hintermannschaft zum Tanz bittet und in deren Strafraum nur mehr per Foul gestoppt werden kann. Zum fälligen Elfmeter tritt Tobias Stubauer an, der trocken verwertet. In der Folge finden die Gäste etwas besser ins Spiel und markieren in Minute 63 eine Großchance, scheitern die Mader-Schützlinge nur knapp am Torerfolg. Ebenso wie der stärkste Mann auf dem Feld, Samuel Schweighuber, der nur zwei Minuten später auf Seiten der Maria Neustifter einen Freistoß an den Pfosten des Dietacher Gehäuses setzt. In der 74. Minute kommt es dann zur Entscheidung. Nach einer erneuten Regelwidrigkeit im Gästesechzehner zeigt Schiedsrichter Dejan Imsirovic abermals auf den Kreidepunkt. Es wiederholt sich der Treffer zum 2:0, wieder tritt Tobias Stubauer an, wieder versenkt er. Nach der Entscheidung spielt das Heimteam munter weiter, rotiert Trainer Andreas Hörmann in den Schlussminuten noch einmal kräftig durch. Die zweite Garde hilft schließlich dabei, den 3:0 Sieg über die Zeit zu bringen.

Zahlen und Fakten

Mit dem Sieg beendet die Union Maria Neustift die Saison auf dem fünften Platz der 2. Klasse Ost, punktegleich mit der Union Großraming. Mit 13 Siegen, vier Unentschieden und sieben Niederlagen steht für das nicht allzu erfolgsverwöhnte Team eine richtig starke Saison zu Buche, in der man vor allem jungen Spielern Chancen gegeben hat, die das Vertrauen mit durchwegs ordentlichen Leistungen zurückgezahlt haben. Unterdessen bleiben die Dietach Juniors auf dem elften Tabellenrang, mit einem gewissen Respektsabstand zu den Teams davor. Die junge Garde des OÖ-Liga-Zweiten wird in der Saison 2024/25 neu angreifen und versuchen, eine höhere Platzierung zu erreichen.

