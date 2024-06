Überzeugender Auftritt zum Abschluss: SV GW Micheldorf Juniors zeigen gegen Wolfern was möglich wäre

Details Montag, 10. Juni 2024 22:59

Am 26. Spieltag der 2. Klasse Ost kämpfen mit den SV Grün-Weiß Micheldorf Juniors und der Union Wolfern zwei Teams gegeneinander, die in der abgelaufenen Saison zu keinem Zeitpunkt in den Titelkampf eingreifen konnten. Dennoch wollte man sich mit einer guten Leistung in die Sommerpause verabschieden, was zumindest der Heimelf eindrucksvoll gelang. Mit 5:2 triumphierte man über die favorisierten Wolfener.

Startschwierigkeiten auf beiden Seiten

Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Fethi Togar tun sich beide Teams zunächst schwer, in die Partie zu finden. Nachdem die Mannschaften an den vergangenen drei Spieltagen einzig gegen das Tabellenschlusslicht aus Reichraming einen Sieg einfahren konnten, ist man entsprechend angespannt und möchte unbedingt mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen. In Minute 29 gelingt es schließlich dem Heimteam, den ersten Tagestreffer zu markieren. Maximilian Rotschopf, der in der Rückrunde richtig gut in Form zu sein scheint, bugsiert das Leder zum 1:0 in die Maschen. Nach der Führung nimmt das Spiel etwas an Fahrt auf, folgen auf eine gute Möglichkeit der Gäste zwei gute Chancen für die Hausherren. Noch vor der Pause gelingt das 2:0. Wiederum ist es Maximilian Rotschopf, der einen Angriff der Micheldorfer vollenden kann. Mit diesem Stand geht es in die Kabinen.

Fünf Tore in Halbzeit zwei

Die zweite Hälfte sollte in der Folge einige Tore mehr bringen. Erst drei Minuten sind gespielt, ehe die Wolfener in Persona von Kapitän Markus Neustifter auf 2:1 verkürzen können. Die passende Antwort darauf hat drei Minuten später einmal mehr der überragende Maximilian Rotschopf. Mit seinem dritten Tagestreffer und damit dem perfekten Hattrick innerhalb von 25 Spielminuten stellt der Youngster die Zwei-Tore-Führung wieder her. Es entwickelt sich immer mehr ein offener Schlagabtausch, wobei Micheldorf die spielbestimmende Mannschaft bleibt. In Minute 65 gelingt das 4:1. Stürmer Robin Denis Kelmendi bringt das Leder in den Maschen von Gästekeeper Florian Faller unter. Doch auch zu diesem Zeitpunkt gibt sich das Team von Gästetrainer Michael Schranz nicht auf, greift weiter an und kann rund zehn Minuten später selbst zum Torerfolg kommen. Halil Cetin tritt einen Freistoß optimal, überwindet Heimgoalie Clemens Edler und stellt auf 2:4 aus Sicht der Gäste. Nach einem Lattentreffer der Heimischen ist es in der 89. Minute der eingewechselte Lukas Lungenschmied, der einem bockstarken Auftritt der Micheldorfer mit dem 5:2 die Krone aufsetzt.

Zahlen und Fakten

An der tabellarischen Situation ändert der Sieg nicht wirklich etwas, liegen die SV GW Micheldorf Juniors nach dem letzten Spieltag weiter auf dem vorletzten Tabellenrang. 18 Punkte und fünf Siege stehen zu Buche, darauf muss in der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 aufgebaut werden. Indes wird Wolfern in der kommenden Saison versuchen, die teils großen Leistungsschwankungen in den Griff zu bekommen. Auf fantastische Leistungen wie das 7:2 gegen Großraming folgten stellenweise empfindliche Niederlagen wie jene gegen Micheldorf. Somit verwundert es kaum, dass am Ende nur der siebte Platz erreicht werden konnte.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.