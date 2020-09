Kirchdorf steckt Heimniederlage gegen Maria Neustift ein

Details Montag, 21. September 2020 11:40

Mit 2:5 verlor die ASKÖ Kirchdorf/Kr. am vergangenen Sonntag zu Hause deutlich gegen Maria Neustift. Nach einer spannenden ersten Hälfte bereinigten die Gäste in Hälfte zwei aber die verbliebenen Zweifel.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Jonas Krifter brachte die Union Maria Neustift in der 16. Minute in Front. Simon Keller beförderte das Leder zum 0:2 des Gasts über die Linie (18.). In der 21. Minute brachte Burak Demir den Ball im Netz von Maria Neustift unter und sorgte so für den schnellen Anschluss. Simon Aspalter schoss für die Union Maria Neustift in der 29. Minute das dritte Tor. Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Michael Felder aufseiten von Kirchdorf/Kr. das 2:3 (44.). Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung von Maria Neustift bestehen.

Vorsprung ausgebaut

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Tobias Stubauer schnürte einen Doppelpack mit großer zeitlicher Differenz (47./93.), sodass die Union Maria Neustift fortan mit 2:5 führte. Schlussendlich reklamierte Maria Neustift einen Sieg in der Fremde für sich und wies die ASKÖ Kirchdorf an der Krems in die Schranken.

Mit nur einem Zähler auf der Habenseite ziert die ASKÖ Kirchdorf/Kr. das Tabellenende der 2. Klasse Ost. Mit erschreckenden 19 Gegentoren stellt die Heimmannschaft die schlechteste Abwehr der Liga. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Kirchdorf/Kr. wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

In dieser Saison sammelte Maria Neustift bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen, steht daher mit sechs Punkten auf Platz zehn.

2. Klasse Ost: ASKÖ Kirchdorf an der Krems – Union Maria Neustift, 2:5 (2:3)

16 Jonas Krifter 0:1

18 Simon Keller 0:2

21 Burak Demir 1:2

29 Simon Aspalter 1:3

44 Michael Felder 2:3

47 Tobias Stubauer 2:4

93 Tobias Stubauer 2:5

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?