Zwei Mal Pschernig, zwei Mal Hurem - Waldneukirchen mit 5:0-Sieg gegen Grünburg-Steinbach

Details Samstag, 11. September 2021 12:06

Die Union EDER Karosserie Waldneukirchen führte Union Grünburg-Steinbach nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch die Waldneukirchener wussten zu überraschen. 300 Zuseher in der Winter PREFA-Arena Waldneukirchen sahen unter anderem zwei Doppelpacks von Christopher Pschernig und Mirzet Hurem.

Bei der Begegnung zwischen Union Waldneukirchen gegen Union Grünburg-Steinbach Freitag Abend in der 2. Klasse Ost ging das Toreschießen relativ früh los: Für das 1:0 der Gastgeber zeichnete Christopher Pschernig verantwortlich (15.). Mirzet Hurem erhöhte den Vorsprung von Union Waldneukirchen nach 38 Minuten auf 2:0. Und nur kurz vor der Halbzeit (43.) schoss Sebastian Enengl einen weiteren Treffer für die Union EDER Karosserie Waldneukirchen. Die Union Waldneukirchen hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen 3:0-Vorsprung.



Zwei Mal Doppelpack



Das 4:0 für die Union Waldneukirchen stellte erneut Pschernig sicher: In der 51. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Und auch sein Teamkollege Hurem durfte sich doppelt in der Torschützenliste eintragen, er besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für die Union EDER Karosserie Waldneukirchen (74.) zum 5:0-Endergbnis. Schlussendlich setzte sich die Union Waldneukirchen mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde. Vonseiten der Gäste aus Grünburg-Steinbach gab es wenig spielerischen Widerstand.





Die Union Waldneukirchen macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun mit einem 8:2-Torverhältnis und acht Punkten auf Rang drei. Die Defensive der Union EDER Karosserie Waldneukirchen (zwei Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Ost zu bieten hat. Die Union EDER Karosserie Waldneukirchen bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat die Union Waldneukirchen zwei Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.





Die Union Grünburg-Steinbach rutschte mit dieser Niederlage hingegen auf den neunten Tabellenplatz ab. Die formschwache Abwehr, die bis dato neun Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Gäste in dieser Saison (Torverhältnis 6:9). Die bisherige Saisonbilanz von Grünburg-Steinbach bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

2. Klasse Ost: Union EDER Karosserie Waldneukirchen – Union Grünburg-Steinbach, 5:0 (3:0)

15 Christopher Pschernig 1:0

38 Mirzet Hurem 2:0

43 Sebastian Enengl 3:0

51 Christopher Pschernig 4:0

74 Mirzet Hurem 5:0

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!