Putz-Show gegen Großraming - Drei Tore für Ternberg beim 3:1

Die DSG Union Großraming hat in der neuen Saison noch nicht Fuß gefasst: 1:3 lautete das Ergebnis gegen UFC Ternberg am Samstag Nachmittag. 80 Zuseher konnten in der Sportanlage Großraming einen groß aufspielenden Bernhard Putz beobachten, der mit seinen drei Toren zum Mann des Spiels avancierte.

Er kam, sah - und traf: Bernhard Putz machte in der 14. Minute das 1:0 des UFC Ternberg perfekt. Es sollte nicht das letzte für sein Team in diesem Spiel gewesen sein. Für das 1:1 der DSG Union Großraming zeichnete Philipp Rossbach verantwortlich (24.). Der Treffer per Strafstoß zum 2:1 sicherte den Gästen nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Putz in diesem Spiel (36.). Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen, als Schiedsrichter Gerald Lachmair die erste Spielhälfte abpfiff.



Putz zum Dritten



Mit dem 3:1 sicherte Putz dem UFC Ternberg nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (58.) und durfte somit wohl als Mann des Spiels bezeichnet werden, war er doch für alle drei Tore hauptverantwortlich.





Die DSG Union Großraming muss sich ohne Zweifel bei einem 4:10-Torverhältnis um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Einen klassischen Fehlstart legte die Union Großraming also hin und steht nun auf dem zwölften Platz mit nur einem Punkt. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.





Die Bilanz des UFC Ternberg ist mit einem Sieg und einer Niederlage ausgeglichen. Das setzt sich auch beim Torverhältnis (7:7) konsequent fort. Folgerichtig finden sich die Ternberger im Tabellenmittelfeld wieder, nämlich aktuell auf Platz acht mit sechs Punkten.





Wann findet die DSG Union Großraming die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen den UFC Ternberg setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte.

2. Klasse Ost: DSG Union Großraming – UFC Ternberg, 1:3 (1:2)

14 Bernhard Putz 0:1

24 Philipp Rossbach 1:1

36 Bernhard Putz 1:2

58 Bernhard Putz 1:3

