Negativserie von Reichraming hält weiter an - 1:3 gegen Ternberg

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 22:37

Am Samstag trafen SV Reichraming und UFC Ternberg aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 3:1 für sich. Auf dem Papier ging Ternberg als Favorit ins Spiel gegen Reichraming – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

In Minute 26 traf der UFC Ternberg zum ersten Mal ins Schwarze: Fabian Höllrigl erzielte den Führungstreffer der Gäste. Der SV Reichraming brauchte den Ausgleich, aber die Führung der Ternberger hatte bis zur Pause Bestand. Bernhard Putz beförderte nach der Halbzeitpause das Leder zum 2:0 für UFC Ternberg über die Linie (62.). Eine Minute später kassierte Maximilian Gaßner für eine Tätlichkeit die Rote Karte. Das 1:2 von SV Reichraming bejubelte Manuel Schink (84.). In der Nachspielzeit besserte Putz seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für seine Ternberger erzielte. Mit dem 4:1-Endergebnis punktete der UFC Ternberg dreifach beim SV Reichraming.

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Reichraming im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 23 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Ost. Ternberg hat die Krise des SV Reichraming verschärft. Der Gastgeber musste bereits den sechsten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Reichraming. Nach der Niederlage gegen den UFC Ternberg ist der SV Reichraming aktuell das defensivschwächste Team der 2. Klasse Ost. Ternberg setzte sich mit diesem Sieg von Reichraming ab und belegt nun mit zehn Punkten den achten Rang, während der SV Reichraming weiterhin sieben Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Für Reichraming geht es in zwei Wochen weiter, wenn am 24.10.2021 Union Grünburg-Steinbach gastiert. Am Sonntag empfängt der UFC Ternberg die Sportunion Wartberg an der Krems.

2. Klasse Ost: SV Reichraming – UFC Ternberg, 1:3 (0:1)

26 Fabian Hoellrigl 0:1

62 Bernhard Putz 0:2

84 Manuel Schink 1:2

92 Bernhard Putz 1:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!