Adlwang weiterhin mit weißer Weste - 4:1 gegen Grünburg-Steinbach

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 22:43

Die Union HOVA Adlwang setzte sich standesgemäß gegen Union Grünburg-Steinbach mit 4:1 durch. Die Beobachter waren sich einig, dass die Gäste aus Grünburg-Steinbach als Außenseiter in das Spiel gegangen waren, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. 200 Zuseher waren am Samstag in der Hova-Arena vor Ort.

Der Gast erwischte einen Blitzstart in dieses Spiel: Stjepan Puskaric traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Tomislav Dramac trug sich in der 25. Spielminute in die Torschützenliste ein, somit stand es nun 1:1. Domagoj Ivic nutzte die Chance für seine Adlwanger und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Zur Pause wusste der Spitzenreiter eine hauchdünne 2:1-Führung auf der Habenseite.



Ivic legt nach



Nach der Spielpause versenkte Deniss Kacanovs die Kugel zum 3:1 für das Heimteam (87.) Und zwei Minuten später überwand Ivic erneut den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für die Union HOVA Adlwang (89.), für ihn war es bereits der zweite Tagestreffer. Somit fuhr Union HOVA Adlwang einen 4:1-Sieg gegen Union Grünburg-Steinbach an diesem Samstag ein.

Bei Union HOVA Adlwang greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal vier Gegentoren stellt die Union HOVA Adlwang die beste Defensive der 2. Klasse Ost. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, die Union Adlwang zu stoppen. Von den acht absolvierten Spielen hat Adlwang alle für sich entschieden.

Union Grünburg-Steinbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Grünburg/Steinbach holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die Abwehrprobleme von Union Grünburg-Steinbach bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Zwei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Grünburg/Steinbach bei. Vom Glück verfolgt war Union Grünburg-Steinbach in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Die Union HOVA Adlwang stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim SV Losenstein vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Grünburg/Steinbach die GTech Juniors SV Micheldorf.

2. Klasse Ost: Union HOVA Adlwang – Union Grünburg-Steinbach, 4:1 (2:1)

5 Stjepan Puskaric 0:1

25 Tomislav Dramac 1:1

38 Domagoj Ivic 2:1

87 Deniss Kacanovs 3:1

89 Domagoj Ivic 4:1

