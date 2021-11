Sipbachzell wird der Favoritenrolle gerecht und gewinnt 4:2 gegen Grünburg-Steinbach

Details Sonntag, 07. November 2021 20:26

Das Auswärtsspiel von Union Grünburg-Steinbach endete erfolglos. Gegen die Union VAZ Mayr Sipbachzell gab es nichts zu holen. Die Gastgeber gewannen die Partie mit 4:2. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Union VAZ Mayr Sipbachzell heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Zoran Torovic brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Sipbachzell über die Linie (13.). Jetzt erst recht, dachte sich Christoph Welser, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (16.). Die Union VAZ Mayr Sipbachzell stellte mit dem 2:1 in der 21. Minute die Weichen auf Sieg. Die Union VAZ Mayr Sipbachzell musste den Treffer von Michael Fellinger zum 2:2 hinnehmen (34.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Helmut Austerhuber das 3:2 für Sipbachzell (43.). Mit einem Tor Vorsprung für die Union VAZ Mayr Sipbachzell ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In der 50. Minute brachte Stefan Mitterhauser das Netz für die Union Sipbachzell zum Zappeln. Am Schluss fuhr die Union VAZ Mayr Sipbachzell gegen Union Grünburg-Steinbach auf eigenem Platz einen 4:2-Sieg ein.

Unveränderter Tabellenstand

Die Union VAZ Mayr Sipbachzell bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten. Die Union Sipbachzell erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Union Grünburg-Steinbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Grünburg/Steinbach liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 25 Gegentreffer fing. Drei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Union Grünburg-Steinbach derzeit auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war Grünburg/Steinbach in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Union VAZ Mayr Sipbachzell setzte sich mit diesem Sieg von Union Grünburg-Steinbach ab und nimmt nun mit 16 Punkten den siebten Rang ein, während Grünburg/Steinbach weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 20.03.2022 für die Union VAZ Mayr Sipbachzell auf der eigenen Anlage gegen den SV Losenstein. Union Grünburg-Steinbach tritt am gleichen Tag beim UFC Ternberg an.

2. Klasse Ost: Union VAZ Mayr Sipbachzell – Union Grünburg-Steinbach, 4:2 (3:2)

13 Zoran Torovic 1:0

16 Christoph Welser 1:1

21 Julian Juergen Mayr 2:1

34 Michael Fellinger 2:2

43 Helmut Austerhuber 3:2

50 Stefan Mitterhauser 4:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!