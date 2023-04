Union Großraming setzt Aufwärtstrend mit Heimsieg gegen SV Reichraming fort

Details Montag, 17. April 2023 13:54

In der 18. Runde der 2. Klasse Ost stand unter anderem das Duell zwischen der DSG Union Großraming und dem SV Reichraming an. Als Mannschaft aus der oberen Hälfte hatten die Gäste dabei im Vorfeld gegenüber dem Elften zwar tabellarische Vorteile vorzuweisen, die Hausherren aus Großraming spielen bislang jedoch eine sehr ordentliche Rückrunde, zeigten ein ums andere Mal bereits gewaltig auf. So war die Favoritenrolle vor der Begegnung nicht wirklich geklärt, die Zuschauer durften sich bei schwierigen Bedingungen auf ein spannendes Spiel freuen.

DSG Union Großraming mit verpatzter Abseitsfalle

Wie zuletzt schon gegen die 1b von OÖ-Ligist Micheldorf, legte die Union Großraming im Duell mit dem SV Reichraming einen verpatzten Start hin. Schon nach wenigen Sekunden schossen die Gäste einen weiten Ball nach vorne, die Großraminger Abwehr scheiterte beim Versuch, den Gegner in die Abseitsfalle tappen zu lassen, und Lukas Templ lief allein auf das Tor der Hausherren zu. Der Stürmer blieb eiskalt und stellte früh auf 0:1.

In der Folge kamen die Großraminger auf tiefem Geläuf immer besser ins Spiel. Man erspielte sich die eine oder andere Torchance und schlug nach einer halben Stunde in diesem Sinne verdient zum 1:1 zu. Nach Zuspiel von Thomas Seyerlehner markierte Tobias Schott den Ausgleich.

SV Reichraming nur zu Beginn stärker, Losbichler mit Treffer zur Entscheidung

Auch nach der Halbzeit waren die Hausherren aus Großraming am Drücker. Man spielte nun klar auf Sieg und zeigte dabei auch ein gewisses Maß an Überzeugung. Nach einer guten Stunde war es Seyerlehner, zuletzt noch in der Rolle des Vorbereiters, der – dieses Mal umgekehrt nach Zuspiel von Tobias Schott – auf 2:1 stellte.

Selbst nachdem man in Führung gegangen war, verblieb den Großramingern ein Chancenplus, die eine oder andere Möglichkeit wurde in diesem Spiel aber noch vergeben. Nicht so jene von Niklas Losbichler in Minute 77. Er verwertete einen Stanglpass von Roßbach gekonnt zum 3:1-Endstand. Die Union Großraming marschiert damit im Frühjahr weiter und bestätigt den Aufwärtstrend.

Johann Fürweger, Trainer DSG Union Großraming:

„Wir hatten wieder einen schlechten Start, sind dann aber immer besser ins Spiel gekommen. Der Boden war zwar ziemlich tief, aber super bespielbar angesichts dieses Wetters. Wir haben uns dann Chance um Chance herausgearbeitet und das Spiel ab Minute 30 komplett im Griff gehabt. Für uns zählen jetzt Punkte, damit wir weiter vorankommen, es entwickelt sich gut bei uns.“

