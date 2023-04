UFC Ternberg feiert deutlichen Heimsieg über Union Wartberg/Krems

Details Dienstag, 11. April 2023 16:08

Die 17. Runde der 2. Klasse Ost brachte unter anderem die Begegnung zwischen dem UFC Ternberg und der Union Wartberg an der Krems. Während die Ternberger – wenn auch mit stolzem Rückstand auf den Relegationsplatz – im oberen Tabellendrittel mitmischen, sind die Wartberger auf dem vorletzten Tabellenplatz zu verorten. Diese laut Tabelle klar verteilten Kräfteverhältnisse spiegelten sich am Ende auch auf dem Rasen wider, sodass die Ternberger vor heimischem Publikum am Ende einen klaren Erfolg verbuchen konnten.

Wartberg trotz gutem Start letztlich von Ternberg überrollt

Die Union Wartberg an der Krems hatte sich viel für die Begegnung in Ternberg vorgenommen. So brachte man zu Beginn absolut die PS auf die Straße, man ließ die Ternberger nicht wirklich aufkommen, erspielte sich in der einen oder anderen Aktion durchaus ein Mehr an Anteilen, welches jedoch nicht gewinnbringend genutzt werden konnte. Nach etwa einer Viertelstunde kamen die Hausherren besser in die Begegnung rein, um selbige fortan zu kontrollieren.

Nach einem Foul an Matthias Aigner entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Bernhard Putz stellte sich der Verantwortung und verwertete zum 1:0. Auch das zweite Tor an diesem Nachmittag sollte von Putz beigesteuert werden. Nach einer weiten Flanke spielte Nagler auf, Putz sagte per Kopf „Danke“. Beim Treffer zum 3:0, welcher sich kurz vor der Pause ereignete, stand wieder Marcel Nagler im Mittelpunkt, der nach einem Freistoß ebenfalls per Kopf vollstreckte.

Ternberg schafft es zurück auf die Siegerstraße

In der zweiten Halbzeit schienen die Fronten geklärt, zu groß war der Rückstand für die Wartberger. Die Heimelf konnte das Match gut kontrollieren, dem Gros des Publikums war bewusst, dass nicht mehr viel passieren würde. Nach 70 Minuten musste mit Mitterhumer nach Torchancenverhinderung noch ein Wartberger vom Platz, ehe Putz sieben Minuten später mit dem 4:0, und damit verbunden seinem persönlichen Dreierpack, alles klar machte. Er erhielt den Ball mustergültig von Weigner aufgespielt und verwertete souverän. Der UFC Ternberg kämpfte sich dank einer über weite Strecken starken Leistung wieder auf die Siegerstraße zurück.

Alfred Strasser, Trainer UFC Ternberg:

„In den ersten 15 Minuten sind wir eigentlich schwer ins Spiel gekommen, da waren die Wartberger ziemlich spielstark im Mittelfeld, danach waren wir dann, finde ich, schon die bessere Mannschaft. Wir haben auch schöne Tore erzielt. Das 0:5 gegen Waldneukirchen tut schon noch richtig weh, aber ich hoffe, dass wir nun in die richtige Richtung kommen und es jetzt aufwärts geht. Waldneukirchen war gegen uns sehr stark, die haben sich gut verstärkt, ich glaube, dass sie zumindest noch den Relegationsplatz schaffen werden.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei