Union Ried/Traunkreis bringt sich mit Derby-Sieg bei Wartberg/Krems in vielversprechende Position

Details Montag, 15. Mai 2023 16:58

Die 2. Klasse Ost konnte in ihrer 22. Runde unter anderem mit der Begegnung zwischen der Union Wartberg an der Krems und der Union Ried im Traunkreis aufwarten. Dieses Derby stand dabei sportlich unter relativ klaren Vorzeichen. Während die Wartberger am vorletzten Tabellenplatz stehen, hat sich die Union Ried im Traunkreis in eine vielversprechende Ausgangsposition gebracht. Die Elf von Trainer Mario Grillmair steht kurz vor der Realisierung des Meistertitels sowie des Aufstiegs in die 1. Klasse.

Blitzstart für Ried

Die Rieder machten im Derby als Gäste relativ rasch klar, dass sie gewillt waren, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Die Grillmair-Elf brachte schon früh ihr Spiel auf den Platz und schaffte es, den Bann bereits nach vier Minuten zu brechen. Mittelfeldspieler Leonhard Lazelsberger kämpfte sich auf der rechten Seite durch, um im Strafraum abzuziehen, sein Schuss ging am Torwart vorbei in die kurze Ecke.

In der Folge ließen die Gäste jedoch den einen oder anderen Hochkaräter ungenützt, im Gegenzug musste man schließlich – wie es im Fußball so ist - das 1:1 hinnehmen. Die Wartberger fuhren einen Angriff über die linke Seite, der Ball wurde dabei Richtung Strafraum zurückgelegt, wo Hasan Ceylan abzog, Rieds Keeper rutschte in dieser Situation aus. Beflügelt vom Ausgleich waren plötzlich die Wartberger am Drücker, von der Rieder Griffigkeit der Anfangsphase war plötzlich nicht mehr viel zu sehen, der überlegene Tabellenführer brachte das Remis jedoch in die Halbzeitpause.

Wartberg kam zwischendurch auf

Nach Wiederbeginn hatten sich die Gäste aus Ried wieder erfangen, man kam nun wieder gut in die Zweikämpfe, war rasch wieder die überlegene Mannschaft. Auch das 2:1 ließ nicht allzu lange auf sich warten. Patrick Kremsmair verarbeitete eine Flanke von der rechten Seite zur neuerlichen Rieder Führung. 13 Minuten später schnürte Kremsmair dann den Doppelpack. Nach einer Ecke landete der zweite Ball vor seinen Füßen, der Rieder zog von etwa 20 Metern ab, sein Schuss fand an Freund und Feind vorbei den Weg ins Wartberger Tor. In der Folge sahen die Zuschauer über weite Strecken ein Hin und Her, welches jedoch im letzten Drittel nicht mehr allzu viel hergab. Beide Teams kamen nicht mehr in wirklich überragende Abschlussgelegenheiten, womit der zweite Treffer von Patrick Kremsmair gleichbedeutend mit dem Endstand war. Ried weist nun fünf Punkte Vorsprung auf Waldneukirchen sowie die Dietach Juniors auf, hat darüber hinaus gegen Waldneukirchen zwei sowie gegenüber die jungen Dietacher noch ein Spiel in der Hinterhand.

Mario Grillmair, Trainer Union Ried/Traunkreis:

„Wir sind gut reingestartet, haben relativ schnell das 1:0 erzielt. Dann haben wir zwei Hochkaräter vergeben, wo man sagen kann, das muss eigentlich das 2:0 beziehungsweise das 3:0 sein. Im Gegenzug haben wir dann das 1:1 bekommen. Danach war Wartberg ein bisschen am Drücker, wir haben sie hier stark werden lassen. Wir waren hier nicht mehr in den Zweikämpfen, hier waren sie kurzzeitig besser. Nach der Halbzeit sind wir hinausgegangen und haben die Zweikämpfe wieder angenommen und noch das 2:1 und das 3:1 gemacht. Im besten Fall geht es für uns im direkten Duell mit Dietach dann um nichts mehr, rein rechnerisch ist es jedoch noch möglich, wir müssen unsere Hausaufgaben machen.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei