ASV Bewegung Steyr mit unglücklicher Niederlage gegen Union Waldneukirchen

Details Montag, 22. Mai 2023 14:49

In der 23. Runde der 2. Klasse Ost konnten die Fans unter anderem die Begegnung zwischen ASV Bewegung Steyr und Union Waldneukirchen verfolgen. Während die Hausherren, die vor nicht allzu langer Zeit noch in der Bezirksliga kickten, in der 2. Klasse aktuell am drittletzten Tabellenplatz stehen, ging es für die Union aus „WNK“ noch um sehr viel, befindet man sich aktuell im Fernduell um den Relegationsplatz mit den Union Dietach Juniors.

Waldneukirchen in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft

Die Union Waldneukirchen machte in einem für sie äußerst bedeutenden Spiel rasch klar, dass sie an diesem Nachmittag gewillt war, die volle Punkteanzahl mit nach Hause zu nehmen. Die Heimelf hielt beherzt dagegen, war in der ersten Halbzeit insgesamt aber doch unterlegen. So war es in der 25. Minute Christopher Pschernig, der eine Flanke in den Sechzehner zirkelte, Robert Korn stand richtig und vollendete zum 0:1. Diese wichtige Führung konnten die Gäste mehr oder weniger ohne Probleme in die Halbzeit bringen.

Nach Wiederbeginn änderten sich die Kräfteverhältnisse ein wenig, Bewegung Steyr schien nun das Heft in die Hand zu nehmen, in dieser Phase wäre Waldneukirchen jedoch beinahe die Vorentscheidung geglückt, der ansonsten ausgezeichnete Schiedsrichter verweigerte dem Treffer jedoch wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung die Gültigkeit, eine in diesem Fall durchaus strittige Entscheidung.

Bewegung verlangte Spitzenteam noch einmal alles ab, gute Leistung blieb am Ende aber unbelohnt

Bewegung rannte in der Folge an, in dieser Phase konnte sich jedoch Waldneukirchens Schlussmann Diwald mehr als nur einmal auszeichnen, er war immer wieder trotz bester Abschlussgelegenheiten der Steyrer zur Stelle, brachte selbige zur Verzweiflung. In der 61. Minute glückte den Gästen dann aber das zweite Tor, als nach schönem Kurzpassspiel Peter Vantroba allein auf das Gehäuse von Bewegung zulief, dem Keeper keine Chance ließ.

Bewegung gelang nur noch der verdiente Anschlusstreffer, hierbei handelte es sich jedoch um ein Traumtor. Nach einem Pass aus der eigenen Hälfte stoppte sich Dominic Striegl den Ball mit der Brust, um per Drehschuss - unhaltbar für "Hexer" Diwald - auf 1:2 zu stellen. Da den Steyrern in der Folge trotz aller Bemühungen kein Tor mehr gelang, durfte Waldneukirchen über einen wichtigen Sieg im Aufstiegskampf jubeln.

Franz Burghuber, Sektionsleiter-Stv. Union Waldneukirchen:

„In der ersten Halbzeit war Waldneukirchen klar am Drücker, in der zweiten Halbzeit ist Bewegung aufgekommen. Sie haben sich mit allen Möglichkeiten gegen uns gewehrt, herauszuheben ist sicherlich unser Tormann Diwald, der Abstand der beste Mann am Feld war. Lobend muss man heute auch einmal die Schiedsrichterleistung erwähnen. Bis auf die eine Fehlentscheidung beim vermeintlichen Abseitstor war das sehr souverän. Das war ein Kampfsieg, aber ganz wichtig, um dranzubleiben und vielleicht Dietach noch ein wenig unter Druck zu setzen."

