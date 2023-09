USV St. Ulrich ringt Micheldorf im "Juniors-Duell" in letzter Sekunde nieder

Details Montag, 18. September 2023 11:36

In der fünften Runde der 2. Klasse Ost kam es unter anderem zum Kräftemessen zwischen den beiden „zweiten Anzügen“ des SV Grün-Weiß Micheldorf und des USV St. Ulrich. Während die im Erwachsenenfußball bereits seit vielen Jahren etablierten Micheldorfer, deren Weg zwischezeitig sogar in die 1. Klasse geführt hatte, nach vier Runden bei guten sechs Punkten hielten, machten es die Liga-Neulinge aus St. Ulrich sogar noch besser, holten vor der Partie neun Zähler. Die von Peter Ritte betreute Gäste-Elf sollte es am Sonntag erneut gut machen und einen knappen, aber nicht unverdienten Sieg aus Micheldorf davontragen.

Kurzweilige Partie zweier junger Mannschaften

Die Zuschauer in Micheldorf sahen von Beginn weg eine ansprechende, recht munter vonstattengehende Partie, in welcher die Gäste aus St. Ulrich gefällig kombinierten und die eine oder andere gute Chance herausspielten. So wurde beispielsweise Florian Gmainer sehenswert freigespielt, er scheiterte bei seinem Abschluss aus etwa neun Metern jedoch am Micheldorfer Keeper Dominik Gruber, der gut reagierte. Auch sein Gegenüber, Niclas Kloiber, erwischte jedoch einen guten Tag, brachte Micheldorf mit seinen Paraden immer wieder zur Verzweiflung. Die Hausherren wurden häufig nach weiten Bällen gefährlich, Kloiber konnte jedoch ein uns andere Mal rettend eingreifen.

St. Ulrich mit Last-Minute-Treffer

Die zweite Halbzeit begann mit einer gefährlichen Aktion der Heimelf aus Micheldorf, die nach einem weiteren langen Ball, in dessen Zuge die Innenverteidigung der Gäste nicht gut aufgepasst hatte, so richtig heiß wurde. Der Micheldorfer Stürmer rannte allein auf den Kasten der Elf aus St. Ulrich zu, wo jedoch Kloiber zur Stelle war. St. Ulrich spielte ansonsten dennoch gefällig weiter, wurde umgekehrt ebenso gefährlich. So hatte zweimal Baumgartner die große Möglichkeit auf den ersten Treffer, seine Abschlüsse fanden jedoch nicht den Weg ins gegnerische Tor. Der Siegestreffer für die Ritt-Elf sollte jedoch trotz allem noch fallen. In der 96. Minute erkämpfte sich Florian Gmainer den Ball, um die Partie mit dem „Golden Goal“ in letzter Sekunde auf Eis zu legen. Vier Minuten davor war Micheldorfs Keeper Dominik Gruber aufgrund eines Fouls an Baumgartner wegen Torraub ausgeschlossen worden.

Peter Ritt, Trainer USV St. Ulrich Juniors:

„Der Sieg war letztlich trotzdem verdient, wenngleich es aufgrund des Umstands, dass der Siegtreffer in der Nachspielzeit fiel, vielleicht glücklich war. Wir haben zum Saisonstart das erste Spiel verloren, Bewegung war hier robuster, wir haben viele junge Spieler, sind glaube ich eine der jüngsten Mannschaften, wenn nicht die jüngste. Wir sind mit dem Saisonstart grundsätzlich sehr zufrieden, sind spielerisch gut dabei, körperlich haben wir halt öfter Defizite, aber im Großen und Ganzen passt das schon.“

