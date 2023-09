In der ersten Halbzeit biederes Weyer lässt Sieg bei Dietachs Juniors liegen

Details Montag, 25. September 2023 09:47

Im Rahmen der sechsten Runde der 2. Klasse Ost kam es unter anderem zum sportlichen Kräftemessen zwischen den Union Dietach Juniors und der SPG SV Weyer. Der zweite Anzug des OÖ-Ligisten Union Dietach startete mit fünf Punkten aus den ersten fünf Runden zwar solide, im Vergleich zur Vorsaison, als man nur knapp am Aufstieg in die 1. Klasse gescheitert war, ist diese Bilanz jedoch, rein was die Punkteausbeute betrifft, kein Anlass für allzu großen Jubel. Die Gegner aus Weyer spielten in ihren ersten fünf Partien gleich dreimal unentschieden, hielten bei sechs Punkten.

Weyer im ersten Abschnitt ohne Zugriff

Die SPG SV Weyer hatte im Vorfeld der Begegnung mit personellen Problemen zu kämpfen. Aufgrund einiger Verletzungen sowie zuletzt kranker Spieler hatte Trainer Thorsten Buder einige Umstellungen vorzunehmen, was sich klarerweise auf die Begegnung auswirkte. Die Hausherren aus Dietach konnten dies zunächst – ohne selbst ein spielerisches Feuerwerk abzubrennen – nutzen und früh in Führung gehen. Nach acht Minuten segelte ein Eckball der jungen Mannschaft in den Strafraum der SPG, bei welcher drei Spieler knapp nicht an den Ball kamen, Fernando Haslinger, der hingegen goldrichtig stand, sagte „Danke“ und drehte jubelnd über die 1:0-Führung ab.

Gäste schrammen an spätem Sieg vorbei

In der Folge konnte eine letztlich an Niveau im Großen und Ganzen doch recht arme Begegnung nicht mit den großen Highlights glänzen, die Partie plätscherte vor sich hin, bis der Schiedsrichter zum Pausentee bat. Das Spiel wurde erst rund um die Stundenmarke, als Buder für Weyer noch einmal frischen Wind brachte, besser. Weyer kam nun auf und lieferte den Hausherren den nötigen Kampf, wollte das Resultat in der Form nicht akzeptieren. In der 62. Minute wurden diese Bemühungen prompt mit dem Ausgleich durch Lukas Berger belohnt, er bekam den Ball von Dennis Knotek zugespielt. Weyer drückte in der Folge auf den Sieg, hatte aber doppelt Pech. Erst wurde Lukas Berger, wohl regelwidrig, von einem Dietacher Verteidiger im Strafraum zu Fall gebracht, jedoch kein Elfmeter verhängt. Dann scheiterte ein Gäste-Spieler von der Fünferlinie, Weyer kam damit über ein Remis nicht hinaus.

Thorsten Buder, Trainer SPG SV Weyer:

„Bei uns war zunächst wenig Körpersprache, wenig Präsenz da, somit haben wir uns in der ersten Halbzeit ein wenig unterkriegen lassen – von einem Gegner, der meiner Meinung nach nicht übertrieben stark war. Normalerweise musst du das leicht machen. Dann sind war nach einem Eckball mit 0:1 in Rückstand gegangen, waren dann aus unserer Rolle, es ist bis zur Halbzeit beidseitig nicht mehr viel passiert. In der Halbzeit haben wir dann umgestellt, es wurde besser, aber nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Nach 60 Minuten haben wir ein wenig durchgewechselt, das hat noch einmal ein wenig frischen Wind gebracht. Ein Dietacher Verteidiger hat unseren Spieler Lukas Berger wirklich schön genommen, auch der gegnerische Verteidiger hat gemeint, dass er nur noch auf den Pfiff gewartet hat. Dann haben wir noch aus fünf Metern vergeben.“

