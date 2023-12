Union St. Peter/Hart: Torfabrik möchte Aufwärtstrend im neuen Jahr fortsetzen

Details Sonntag, 17. Dezember 2023 12:02

In den vergangenen Jahren war die Sportunion Raiffeisen St. Peter/Hart zumeist in der unteren Tabellenregion der 2. Klasse Süd-West präsent und kam in der letzten Saison nur als Zwölfter ins Ziel. Unter Neo-Trainer Michael Floss, der im Sommer das Zepter übernommen hatte, taten sich die Innviertler am Beginn der aktuellen Spielzeit zunächst schwer, mit zunehmenden Saisonverlauf nahmen die Schwarz-Gelben aber mächtig Fahrt auf, präsentierten sich in der zweiten Herbsthälfte von ihrer besten Seite und beendeten die Hinrunde am sechsten Rang. "Wir haben uns einiges vorgenommen, konnten die Erwartungen sogar übertreffen und sind mit dem bisherigen Abschneiden restlos zufrieden", erklärt der 48-jährige Übungsleiter.

Nach Pleitenserie mit bärenstarker Performance in der zweiten Herbsthälfte

Nach einem 5:0-Auftaktsieg in Munderfing zeigte im Bezirk Braunau der Pfeil in die falsche Richtung, musste die Floss-Elf am Stück vier Niederlagen einstecken. Die Union ließ sich davon aber nicht beirren, startete einen tollen Lauf, musste sich in den übrigen sieben Spielen nur einmal geschlagen geben und fuhr in diesem Zeitraum vier "Dreier" ein. "Am Anfang waren vorwiegend stärkere Teams unsere Gegner, zudem fehlte in dieser Phase das nötige Glück. Dann ist es aber super gelaufen und haben in der zweiten Herbsthälfte eine tolle Performance abgeliefert", so Floss, der sich über drei Auswärtssiege freuen konnte - von den sechs bisherigen Heimspielen konnten die St. Peterer aber nur zwei gewinnen. "Die mäßige Heim-Bilanz ist zum Teil den starken Gegnern geschuldet, die Heimpleite im Derby gegen Laab war aber bitter und hat weh getan".

Torfabrik der Liga

Nur fünf Mannschaften kassierten mehr Gegentore, die Schwarz-Gelben ließen es vorne aber ordentlich krachen und avancierten zur Torfabrik der Liga - Fabian Auer zeichnete für 14 der 39 Union-Treffer verantwortlich. "In der Offensive hat nahezu alles funktioniert und konnten den einen oder anderen Kantersieg, wie den 8:2-Erfolg zum Herbstausklang in Feldkirchen, feiern. Leider haben wir ein paar Tore zu viel erhalten und vor allem gegen die Top-Teams etliche Tore kassiert", weiß der Coach. "In Summe blicken wir aber auf einen erfolgreichen Herbst zurück und konnten unser Ziel, eine Präsenz in der oberen Hälfte der Tabelle, erreichen".

Zwei Heimkehrer

In der Winterpause wird in St. Peter in der Halle gekickt und zudem das Fitnessstudio besucht, ehe Ende Jänner das offizielle Training aufgenommen wird. Beim Trainingsauftakt wird Michael Floss zwei Heimkehrer begrüßen können, kehren Adrian Feil und Nico Zahrer, die zuletzt in Bayern aktiv waren, wieder zu ihrem Stammverein zurück. "Es ist schön, wenn man sich mit eigenen Spielern verstärken kann und freuen uns über die Rückkehr von Adrian und Nico. Darüberhinaus ist im Winter nichts geplant, zumal wir über einen ordentlichen Kader verfügen und die Jungen weiterhin forcieren wollen. Wir sehen uns nicht nach Verstärkungen um und werden vermutlich keine weiteren Transfers tätigen", ist der Übungsleiter mit seinem aktuellen Personal zufrieden. Neben Nachwuchsspieler Andrei-Julian Zavate, der nach Neukirchen/Enknach zurückkehrt, sind keine Abgänge zu erwarten.

"Mehr als der fünfte Platz ist nicht realistisch"

Da die Top-Vier der Tabelle quasi in einer eigenen Liga spielen, sind für die Floss-Elf im neuen Jahr keine großen Sprünge möglich. "Wir streben eine Rangverbesserung an, mehr als der fünfte Platz ist aber nicht realistisch. Grundsätzlich wollen wir die zuletzt überzeugende Performance bestätigen und den guten Lauf im Frühjahr fortsetzen. Zudem möchten wir die Top-Teams ein wenig ärgern und im Aufstiegskampf vielleicht das Zünglein an der Waage sein", meint der Trainer. "Wichtig ist, dass wir auch in der Rückrunde mit der entsprechenden Konstanz und Stabilität auftreten, um in der nächsten Saison vielleicht ganz vorne mitmischen zu können".

