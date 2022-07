2. Klasse Süd-West: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist... Michael Eichhorn (Pischelsdorf)

Endergebnis:

1. Michael Eichhorn (Pischelsdorf / 3110 Stimmen)

2. Christoph Kugler (St. Peter a.H. / 1151 Stimmen)

3. Andreas Auer (St. Peter a.H. / 1069 Stimmen)

4. Andreas Binder (St. Peter a.H. / 648 Stimmen)

5. Adrian Feil (St. Peter a.H. / 421 Stimmen)

6. Christian Hinterauer (TSU Jeging / 332 Stimmen)

7. Christian Tudan (St. Peter a.H. / 325 Stimmen)

8. Simon Sperl (St. Peter a.H. / 241 Stimmen)

9. Julian Rambousek (SV Mauerkirchen / 234 Stimmen)

10. Sebastian Höller (Friedburg/Pöndorf Juniors / 213 Stimmen)