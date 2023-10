TSU Handenberg setzt Siegesserie fort und zieht Tabellenführer weiße Weste aus

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 18:23

Am siebenten Spieltag der 2. Klasse Süd-West stand das Kräftemessen zwischen der Union St. Radegund und der TSU Mitterbauer Handenberg auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Sechstplatzierten trafen zwei ungemein formstarke Mannschaften aufeinander. Während die Mannen von Trainer Muhamed Mehmedovic seit 27. Mai ungeschlagen sind und zuletzt vier Siege am Stück feiern konnten, hat die Renzl-Elf nach dem Abstieg wieder in die Spur gefunden, fuhr in den letzten drei Runden ebenso viele "Dreier" ein und reiste mit breiter Brust ins Stadion zum heiligen Grase. Die Siegesserie konnte am Sonntagnachmittag nur der Absteiger fortsetzen, der mit einem 2:0-Erfolg Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle fand. Für den Ligaprimus hingegen war nach sieben Siegen in den letzten acht Partien Schluss mit lustig, musste die Union nach vier Monaten den Platz erstmals als Verlierer verlassen und die weiße Weste ausziehen.

Starke Gäste mit früher 2:0-Führung

Nach dem Anpfiff des umsichtigen Schiedsrichter Vrtagic gingen die Gäste konzentriert und entschlossen ans Werk und bestimmten von Beginn an das Geschehen. Schon in der Anfangsphase belohnten sich die Handenberger für den gelungenen Auftritt, als Manuel Fruhwald mit einem weiten Pass in Szene gesetzt wurde und der 30-Jährige die Kugel zu seinem sechsten Saisontreffer versenkte. Mit der Führung im Rücken blieb die TSU am Drücker und schlug Mitte der ersten Halbzeit erneut zu -Tobias Hitzginger zog aus rund 20 Metern ab und setzte das Leder mit einem satten Schuss ins linke Eck. Der Tabellenführer kämpfte beherzt, wusste gegen die spielstarken Gäste aber kein Rezept. Beinahe wäre der Mehmedovic-Elf der Anschlusstreffer geglückt, nach einem Getümmel im Handenberger Strafraum fand der Ball aber nicht den Weg ins Tor. Der Absteiger blieb weiterhin gefährlich, am Spielstand änderte sich bis zur Pause aber nichts.

Absteiger hat Spiel und Gegner im Griff

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein über weite Strecken ausgeglichenes Match zu sehen. Die Gästeelf von Coach Markus Renzl führte auch im zweiten Durchgang eine feine Klinge und hatte Spiel und Gegner im Griff. Der Ligaprimus steckte zwar nicht auf, konnte aber zumeist nur mit Distanzschüssen Torgefahr erzeugen. Die Handenberger hatten die Weichen längst auf Sieg gestellt und ließen sich die Buitter nicht vom Brot nehmen. Im Finish hätte beinahe ein TSU-Joker gestochen, der eingewechselte Julian Zwinger scheiterte aus aussichtsreicher Position jedoch an Union-Schlussmann Hannes Sommerauer. Die Gäste brachten die 2:0-Führung ins Ziel, durften sich über den vierten Sieg am Stück freuen und die Heimreise mit drei weiteren Punkten im Gepäck antreten.

Günter Russinger, Sektionsleiter TSU Handenberg:

"Wir konnten den Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigen, einen hochverdienten Sieg feiern und die Erfolgsserie fortsetzen. Nach einem holprigen Saisonstart sind wir in der 2. Klasse inzwischen angekommen, zeigt der Pfeil nach einer langen Durststrecke wieder in die richtige Richtung. Auch wenn die Union Feldkirchen nicht zu unterschätzen ist, wollen wir im Heimspiel am kommenden Samstag einen Dreier einfahren".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.