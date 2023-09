Union St. Peter/Hart macht gegen kriselnde Hochburger halbes Dutzend voll

Details Sonntag, 24. September 2023 18:45

In der sechsten Runde der 2. Klasse Süd-West empfing die Sportunion Raiffeisen St. Peter/Hart die Union Raiba Hochburg/Ach zum Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenregion. Einem 5:0-Auftaktsieg in Munderfing ließen die Schwarz-Gelben vier Pleiten am Stück folgen. Die Hochburger finden nach dem Abstieg auch in der untersten Leistungsstufe nicht aus der Krise und taumeln bislang durch die Liga. Nach dem ersten Punktgewinn in der vergangenen Woche, gegen Uttendorf, hoffte der Absteiger insgeheim auf den Befreiungsschlag. Doch die Mannen von Neo-Tainer Waldemar Beitow gerieten in der Rothner-Arena mit 0:6 böse unter die Räder, mussten die sechste Niederlage in den letzten sieben Partien einstecken und sind seit Sonntagnachmittag in Besitz der "Roten Laterne". Die St. Peterer hingegen konnten ihre Pleitenserie stoppen und im dritten Heimspiel den ersten Sieg feiern.

Starzengruber eröffnet Torreigen - Tudan trifft zur (kleinen) Vorentscheidung

Rund 150 Besucher bekamen von Beginn an ein ausgeglichenes und offenes Match zu sehen, in dem den ungemein kampfstarken Gästen deutlich anzusehen war, unbedingt aus der Krise finden zu wollen. Der Absteiger hielt beherzt dagegen, war zumeist aber nur durch Standards gefährlich. Einmal hatte die Beitow-Elf Pech, als der Ball ans Aluminium klatschte. Mitte der ersten Halbzeit brandete in der Arena Jubel auf, als Simon Sperl einen Lochpass schlug und Manuel Starzengruber das Team von Neo-Coach Michael Floss in Front brachte. Nach diesem Treffer war das Momentum auf St. Peterer Seite, traten die Heimischen fortan entschlossen auf und schlugen kurz vor der Pause erneut zu - nach einen Lochpass von Alexander Kettenbach war es Christian Tudan, der den 2:0-Halbzeitstand besiegelte.

Floss-Elf legt vier Tore nach

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Wohlthan startete die Floss-Elf engagiert in den zweiten Durchgang und suchte die Entscheidung. Aber erst nach einer Stunde war der Deckel drauf, als Fabian Hofer einen Verteidiger austanzte und die Kugel ins kurze Eck setzte. Mit diesem Treffer war die Moral der Gäste gebrochen. Die Schwarz-Gelben hatten die drei Punkte in der Tasche, der St. Peterer Torhunger war aber noch nicht gestillt. Nach rund 70 Minuten wurde Starzengruber im Hochburger Strafraum zu Fall gebracht - Kettenbach verwandelte den fälligen Elfmeter. Fünf Minuten später waren die Hausherren erneut mit einem ruhenden Ball erfolgreich, als der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Dominik Schrattenecker einen Freistoß versenkte. Die Messe war längst gelesen, in Minute 88 stach aber ein weiterer Joker - der in der Schlussviertelstunde ins Spiel gebrachte Thomas Krastenbergs zog an der Strafraumgrenze ab, setzte mit einem Flachschuss das Leder ins rechte Eck und machte das halbe Dutzend voll.

Reinhold Klika, Obmann Union St. Peter/Hart:

"Wenn wir gewinnen, dann ordentlich, wenngleich wir uns gewünscht hätten, die Tore besser aufzuteilen. Auch in den letzten Spielen war die Leistung in Ordnung und waren eigentlich nie die schlechtere Mannschaft, heute hat auch das Ergebnis gepasst und konnten uns endlich belohnen. Mit diesem Dreier haben wir Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle gefunden. Auch wenn uns im anstehenden Auswärtsspiel gegen Schwand eine schwierige Aufgabe und ein enges Match erwartet, werden wir mit breiter Brust in die Partie gehen und wollen auch am nächsten Sonntag punkten".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.