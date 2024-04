Nach vier Pleiten en suite: SU St. Peter beendet schwarze Serie

Details Montag, 29. April 2024 21:52

Die Sportunion St. Peter am Hart konnte am gestrigen Sonntagnachmittag ihre schwarze Serie beenden und siegte knapp mit 1:0 gegen die Union Schwand. Es war eine Partie zweier Mannschaften, die im Frühjahr nicht so richtig in die Gänge kommen – auch Schwand wartet nun seit sechs Runden auf einen vollen Erfolg.

Zerfahrene erste Hälfte

In den Anfangsminuten kristallisierten sich die Gäste als spielerisch etwas aktivere Mannschaft heraus, wollte man im "Duell der Formlosen" zurück auf die Erfolgsspur finden – aber auch wenn man etwas mehr vom Spiel hatte, blieb es lediglich bei dem einen oder anderen Versuch aus der Distanz. Die Hausherren machten es den Schwandnern aber auch nicht leicht, agierten immens kompakt in der Defensive und kamen über Umschaltmomente auch das eine oder andere Mal zu guten Chancen. Sebastian Grasl hätte so in Minute zwanzig die Führung auf dem Fuß gehabt, sein Lupfer segelte aber über den von Andreas Hangöbl gehüteten Kasten.

Führungstreffer für St. Peter nur eine Frage der Zeit

Nach dem Seitenwechsel bekamen die Zuseher dann doch mehr Highlights zu sehen. St. Peter fand nun einige gute Einschussmöglichkeiten vor, nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff konnten die Gäste das Spielgerät nach einer Ecke in letzter Not von der Linie kratzen. Man erarbeitete sich nun fast im Fünf-Minuten-Takt Chancen, in Minute 75 knallte Simon Sperl das Leder ans Aluminium, sodass man erneut nur knapp am Führungstreffer vorbeischrammte. Als alle schon mit einem Unentschieden rechneten, sollte es dann klappen mit dem Goldtor: In der 90. Spielminute erlöste Superjoker Adrian Vid St. Peter und markierte den vielumjubelten Siegtreffer.

Am kommenden Samstag tritt St. Peter a.H. bei der Union Tarsdorf an, während Schwand drei Tage zuvor den SV Pfaffstätt empfängt.

Stimme zum Spiel

Florian Hintermaier (Sportlicher Leiter SU St. Peter am Hart):

„Das war eine kämpferisch-gute Leistung, vom Spielerischen her haben beide Mannschaften nicht wirklich geglänzt. Wir hatten ein Chancenplus, aufgrund dessen denke ich, dass der Sieg in Ordnung geht. Wir hatten uns schon auf ein 0:0 eingestellt, deswegen ist es umso erfreulicher, dass wir am Ende noch gewonnen haben."

Die Besten: Simon Sperl, Alexander Kettenbach (beide St. Peter, ZM)

2. Klasse Süd-West: Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart – Union Schwand, 1:0 (0:0)

90 Adrian Vid 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.