Unglaublich! 10 Pfaffstätter in Ostermiething mit zweitem 4:4-Remis binnen Wochenfrist

In der 21. Runde der 1. Klasse Süd-West ging es für die Zweitplatzierten Union Ostermiething Juniors im Heimspiel gegen den SV Pfaffstätt um wichtige Punkte. Das zweite Team des OÖ-Ligisten war jedoch gewarnten, konnte doch der SV vor zwei Wochen in Geretsberg gegen den Tabellenführer einen 4:3-Sieg feiern. Auch am Samstagnachmittag hatten die Pfaffstätter eine Überraschung vor Augen und lagen trotz numerischer Unterzahl mit 4:2 in Front, doch die Launer-Elf kassierte in den Schlussminuten zwei Gegentore und musste sich eine Woche nach einem 4:4-Remis gegen Laab erneut mit einem torreichen Unentschieden begnügen. Die Juniors zogen den Kopf im letzten Moment aus der Schlinge, mussten jedoch im zehnten Heimspiel mit dem Gegner erstmals die Punkte teilen.

Spiel startet mit hohem Tempo

Die Partie begann mit einem frühen Führungstreffer für die Gäste, erzielt durch Valentin Wolf nach einer herausragenden Vorarbeit von Kapitän Simon Bendlinger in der 10. Minute. Dieser Startschuss setzte den Favoriten unter Druck, der jedoch nicht lange auf sich warten ließen. Nur drei Minuten später glich Adrian Mayer nach einer Ecke zum 1:1 aus, was das Spiel wieder komplett offen gestaltete. Die Pfaffstätter ließen sich davon nicht beirren und gingen durch einen spektakulären Volley von Paul Mühlbacher nach einer Ecke in der 29. Minute erneut in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause gelang den Juniors durch einen Handelfmeter, verwandelt von Mayer, der Ausgleich zum 2:2, was die Spannung weiter in die Höhe trieb.

Dramatischer zweiter Durchgang

Der zweite Durchgang startete, wie der erste geendet hatte, mit hochintensivem Fußball. Der SV erhöhte das Tempo und wurde in der 60. Minute durch das zweite Tor von Wolf belohnt, der seine Mannschaft mit 3:2 in Front brachte. In der 80. Minute die vermeintliche Vorentscheidung, als Sabahudin Nezirovac einen Elfmeter sicher verwandelte und auf 2:4 stellte. Die dezimierten Gäste - Fabian Stoll hatte in Minute 41 nach einen groben Foul Rot gesehen - hatten den zehnten Saisonsieg vor Augen. Doch in der Schlussphase zog der Aufstiegsaspirant den Kopf aus der Schlinge. Ein Freistoßtor von Mayer, der sich in der 86. Minute zu einem Dreierpack beglückwünschen lassen durfte, läutete die Aufholjagd ein. In einer dramatischen Schlussphase sorgte Deniz Seker in der 89. Minute für das von den heimischen Fans umjubelte 4:4. Trotz fünfminütiger Nachspielzeit blieb es beim Unentschieden, und das Spiel endete mit einem gerechten 4:4, nachdem beide Teams alles gegeben hatten.



