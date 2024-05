Spannendes Comeback von St. Radegund reicht nicht gegen starke Uttendorfer

Details Sonntag, 05. Mai 2024 11:33

Ein Fußballspiel, das Fans und Zuschauer nicht so schnell vergessen werden, fand zwischen Union St. Radegund und ASKÖ SV Weing Uttendorf statt. Trotz eines starken Comebacks in der zweiten Halbzeit konnte St. Radegund die Niederlage nicht verhindern. Die Partie endete mit einem knappen 2:3 für die Gäste aus Uttendorf, wobei die erste Halbzeit mit einem Stand von 0:3 abschloss.

Uttendorf dominiert die erste Halbzeit

Der Beginn des Spiels sah die Teams zunächst auf Augenhöhe, doch schon bald sollte sich das Blatt wenden. In der 14. Minute erzielte Thomas Wührer das erste Tor für SV Uttendorf, was den Gästen einen frühen Vorteil verschaffte. Nicht lange danach, in der 21. Minute, baute Florian Rachbauer die Führung mit einem weiteren Treffer zum 0:2 aus. Uttendorf zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ nicht locker. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 32. Minute, gelang Adis Sistek ein weiteres Tor, wodurch die Uttendorfer mit einem komfortablen 0:3 in die Halbzeit gingen. Trotz einiger guter Aktionen von St. Radegund, einschließlich eines starken Freistoßes in der 40. Minute und eines nicht verwandelten Handelfmeters, konnte die Heimmannschaft ihre Chancen nicht nutzen.

St. Radegund kämpft sich zurück ins Spiel

Nach der Halbzeitpause kam St. Radegund entschlossener auf das Spielfeld zurück. Ihre Bemühungen trugen Früchte, als in der 60. Minute Andras Kalina das erste Tor für St. Radegund erzielte und den Rückstand auf 1:3 verkürzte. Dieses Tor folgte auf einige gute Aktionen und einen Wechsel in der 61. Minute, der frischen Wind ins Spiel der Heimmannschaft brachte. Trotz eines Abseitstores von Uttendorf in der 62. Minute und weiteren Wechseln auf beiden Seiten, blieb St. Radegund am Drücker. Ihre Bemühungen wurden erneut belohnt, als Andras Kalina in der 90. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und den Stand auf 2:3 verkürzte. Dieses Tor kam nach einer Phase, in der St. Radegund deutlich besser im Spiel war und zeigte, dass sie bis zum Ende kämpften.

Letztendlich reichte die Zeit jedoch nicht aus, um das Spiel vollständig zu drehen, und die Partie endete mit einem 2:3-Sieg für SV Uttendorf. Trotz der Niederlage zeigte St. Radegund eine starke zweite Halbzeit, die Hoffnung für zukünftige Spiele gibt. Uttendorf hingegen bestätigte ihre Effektivität und nahm verdient die drei Punkte mit nach Hause.

2. Klasse Süd-West: St. Radegund : Uttendorf - 2:3 (0:3)

91 Andras Kalina 2:3

60 Andras Kalina 1:3

32 Adis Sistek 0:3

21 Florian Rachbauer 0:2

14 Thomas Wührer 0:1

