Weissenbacher-Viererpack! Union Schwand feiert in Munderfing 6:1-Kantersieg

Der 22. Spieltag der 2. Klasse Süd-West wurde bereits am Mittwochabend mit der Begegnung zwischen dem FC Munderfing 1b und der Union Schwand eröffnet. Eine Woche nach einem 2:1-Erfolg gegen Pfaffstätt wussten die Mannen von Trainer Johann Ebner auch in der JP-Service Arena zur gefallen und feierten einen 6:1-Kantersieg. Patrick Weissenbacher avancierte in Munderfing zum "Man of the Match" - der 27-Jährige Torjäger, der im letzten Sommer wieder zur Union zurückgekehrt war, traf gleich vier Mal ins Schwarze. Die zweite Mannschaft des Landesligsten geriet vor heimischer Kulisse gehörig unter die Räder und musste die vierte Niederlage in Folge einstecken.

Turbulente Anfangsphase

Das Spiel begann furios in der JP-Service Arena, wo das 1b-Team bereits in der 4. Minute durch einen geschickten Spielzug über Tobias Spatzenegger, der Florian Moser-Werndl ideal bediente, mit 1:0 in Führung ging. Die Freude der Heimmannschaft währte jedoch nicht lange, denn Schwand reagierte prompt. Innerhalb von nur zwei Minuten drehten die Gäste mit schnellen Toren in der 7. und 8. Minute jeweils durch Weissenbacher das Spiel. Das aggressive Pressing und die schnelle Umstellung im Angriff zeigten, wie entschlossen Schwand war, dieses Spiel zu dominieren.

Schwand macht halbes Dutzend voll

Die Gäste behielten den Schwung bei und erhöhten den Druck weiter. In der 30. Minute fand Rene Daglinger nach einer durch das Mittelfeld geschnittenen Flanke den Weg ins Netz und erhöhte auf 1:3. Die Union ließ in der Intensität nicht nach und kam nach der Halbzeitpause gleich zu mehreren gefährlichen Abschlüssen, die jedoch anfangs nicht im Tor endeten. Erst in der 55. Minute brach Weissenbacher erneut durch und schoss das vierte Tor der Ebner-Elf. Der Torhunger der Gäste war damit noch nicht gestillt. In der 62. Minute landete eine präzise Flanke von Florian Hangöbl auf dem Kopf von Weissenbacher, der zum 1:5 einköpfte und zum vierten Mal an diesem Abend erfolgreich war. Und nur sechs Minuten später baute Peter Hangöbl mit einem satten Schuss den Vorsprung zum 1:6 Endstand aus. Trotz einiger Offensivbemühungen des FC, darunter ein Stangenschuss von Oscar Armadi sowie mehreren Ecken und Freistößen, konnte die solide Defensive der Gäste nicht nicht geknackt werden.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Sebastian Höller erstellt.

