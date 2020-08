Sabic mit Hattrick: SV Mauerkirchen deklassiert Pfaffstätt

Details Sonntag, 30. August 2020 02:45

Der SV Pfaffstätt kam gegen den SV LITZ Mauerkirchen mit 0:5 unter die Räder. Der SV Mauerkirchen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Pfaffstätt einen klaren Erfolg.

Schon nach acht Minuten brachte Amir Fatimic Mauerkirchen in Front. Emir Sabic glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für die Gäste (11./36.). Gegen Ende der ersten Halbzeit schwächten sich durch den Ausschluss von Eniz Bathic selbst und mussten sich dem ohnehin schon überlegenem Kontrahenten in Unterzahl entgegenstellen. Die Überlegenheit des SV LITZ Mauerkirchen spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

In der zweiten Hälfte setzte Mauerkirchen ihr Spiel weiter fort und hielt das Zepter in der Hand. Das 4:0 für den SV Mauerkirchen stellte erneut Sabic sicher und erzielte so einen Hattrick. Der SV LITZ Mauerkirchen legte in der 90. Minute zum 5:0 nach, Torschütze war Daniel Schwab. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr der SV Mauerkirchen einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für den SV Pfaffstätt wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem zwölften Rang steht.

Am Ende der vergangenen Saison hatte der SV LITZ Mauerkirchen 22 Punkte inne und erreichte damit den vierten Rang. Mit sechs Punkten auf der Habenseite steht der SV Mauerkirchen derzeit auf dem dritten Rang.

2. Klasse Süd-West: SV Pfaffstätt – SV LITZ Mauerkirchen, 0:5 (0:3)

8 0:1 Amir Fatimic

11 0:2 Emir Sabic

36 0:3 Emir Sabic

78 0:4 Emir Sabic

90 0:5 Daniel Willibald Schwab

