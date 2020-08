TSU Jeging holt durch späten Treffer einen Sieg gegen Feldkirchen/M.

Details Sonntag, 30. August 2020 19:22

In der dritten Runde der 2. Klasse Süd-West hieß die TSU Jeging die Union Feldkirchen bei Mattighofen in der eigenen Arena willkommen. Die Heimischen legten einen sensationellen Start in die neue Saison hin, mussten sich vergangene Runde aber Tarsdorf geschlagen geben. Die Union Feldkirchen hat noch zu kämpfen und konnte noch keinen Punkt einholen. In dieser Partie war zuerst sehr einseitig, dann lange offen. Am Ende lag der Expertentipp, dank eines späten Treffers, mit seiner Voraussage goldrichtig.

Jeging dominiert

Schon am Anfang machten die Hausherren klar, wer das Zepter in der Hand hielt. Früh näherten sie sich dem Gästetor und pressten extrem. Nach einer Viertelstunde verhinderte David Hochradl nach einer Hereingabe von Erdeniz Yilmaz den Rückstand. Nur Sekunden brachte Yilmaz wieder den perfekten Stangler, Thomas Maak kam aber einen Schritt zu spät und traf die Kugel nicht richtig. In der 20. Minute dann die Riesenmöglichkeit für Jeging – Almir Kurtagic steckte durch auf Yilmaz, der lief auf Jakob Kreil zu und legte quer auf Daniel Adam. Kreil hatte darauf aber spekuliert und warf sich auf den Ball am Fuß von Adam. Es ergab sich nun Chance nach Chance für die Hausherren, der Gast kam nicht wirklich aus der eigenen Hälfte. Michael Hallinger wird in weiterer Folge zwei Mal in Szene gesetzt. Beim ersten Mal verfehlte er das Tor, den zweiten Ball legte er auf Kurtagic, der ebenfalls verzog. Jeging mit vielen Chancen und enormen Druck, aber ohne die letzte Konsequenz. Erst zwei Minuten vor der Pause gelang die Führung – Yilmaz wurde Zentimeter vor der Strafraumgrenze zu Fall gebracht. Den Freistoß übernahm Ivica Jovanovic. Der routinierte Abwehrspieler schaute den jungen Kreil aus und schob gelassen rechts unten ein.

Entscheidung erst am Ende

Während der Halbzeitpause schüttete es wie aus Eimern, erst als die Spieler wieder aus den Kabinen kamen hörte der Regen auf. Feldkirchen bekam zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt den Gegentreffer, präsentierten sich nach der Pause aber deutlich aktiver. Die Gäste baten nun Gegenwehr und ließen nur mehr wenig zu. Auch im Angriffsdrittel wurde man wach und versuchte sich vorerst noch aus der Distanz. Das Spiel fand nun vermehrt im Mittelfeld statt – viele Zweikämpfe, viele Fehlpässe. Nach 65. Minuten gelang Feldkirchen der Ausgleich. Auch der Gast hat einen Mann, der ruhende Bälle kann. Ionut Coman trat einen Freistoß vom Sechzehner stramm in Richtung Tormanneck. Die Kugel wurde leicht abgefälscht und so unhaltbar für Davor Bakula. Die Heimischen merkten, dass sie wieder aktiver werden mussten und versuchten wieder mehr nach vorne zu spielen. Auch wenn man Gefahr ausstrahlte, richtig gefährlich für die Feldkirchner wurde es nur selten. Es dauerte schließlich bis zur 83. Minute, dann war Kurtagic aber zur Stelle. Ein Freistoß von halbrechts wird hoch in den Strafraum geschlagen. Gästekeeper Kreil rannte aus dem Kasten, verschätzte sich aber. Kurtagic sprang am höchsten und köpfte zum 2:1 Siegestreffer ein.

Thomas Winkler, Sportlicher Leiter TSU Jeging:

„Wir haben den Kader gut umformiert und waren heute eigentlich auf jeder Position überlegen. Normal hätten wir zur Halbzeit schon mit zwei oder drei Toren führen müssen und haben einige Hochkaräter liegen lassen. Feldkirchen war über Konter immer gefährlich, und so haben wir schließlich den Ausgleich bekommen. Über 90 Minuten waren wir aber die bessere Mannschaft und konnten deshalb gewinnen. Wir sind nach drei Runden froh über die sechs verdienten Punkte. Nächste Woche haben wir spielfrei und dann schauen wir wie es weiter geht.“

Die Besten:

TSU Jeging: Michael Hallinger (LV), Almir Kurtagic (ZOM) und Erdeniz Yilmaz (ST)

Union Feldkirchen: Jakob Kreil (TW) und Martin Sägmüller (ZM)

