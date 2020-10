Friedburg/Pöndorf Juniors erfolgreich bei TSU Jeging

Details Montag, 19. Oktober 2020 15:20

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der TSU Jeging und den Friedburg/Pöndorf Juniors, die mit 1:2 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

In der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Nach nur fünf Minuten mussten die Hausherren aber schon wechseln und einen ihrer Spieler abtransportieren. Die Friedburg/Pöndorf Jrs. gingen durch Michael Aigner in der 18. Minute in Führung, der nach innen zog und die Kugel anschließend ganz gelassen im rechten Eck versenkte. Die Juniors sorgten weiter für Gefahr, gingen sogar kurz 0:2 in Führung, ehe der Schiedsrichter auf Abseits entschied. Lukas Pointinger lenkte schließlich den Ball ins eigene Tor und bescherte der TSU Jeging den 1:1-Ausgleich (37.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Jeging drückt, Friedburg trifft

Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren die spielbestimmendere Mannschaft und sorgten immer wieder für Gefahr. Einziges Manko im Spiel der Gastgeber: es fielen keine Treffer. Dann gab es Elfmeter für die Gäste, welchen Simon Langgartner ohne Probleme verwertete. Kurz darauf mussten die Jeginger auch noch in Unterzahl weitermachen, da Christian Hinterauer die Ampelkarte sah. Die TSU drückte zwar weiter, wie zuvor auch aber ohne Erfolg. Die 1:2-Heimniederlage der TSU Jeging war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Die Tabelle bleibt weiter eng, sodass nur vier Punkte auf die Tabellenführung fehlen.

Mit nur sieben Gegentoren stellen die Friedburg/Pöndorf Jrs. die sicherste Abwehr der Liga. Die Saison der Gäste verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Den Juniors fehlt sogar nur ein Punkt auf die Spitze.

2. Klasse Süd-West: TSU Jeging – SPG Friedburg/Pöndorf Juniors, 1:2 (1:1)

18 Michael Aigner 0:1

37 Eigentor durch Lukas Pointinger 1:1

70 Simon Langgartner 1:2