Gartner per Doppelpack - Bei 2:0-Sieg von Mining/Mühlheim gegen Mauerkirchen

Details Sonntag, 12. September 2021 15:35

Ein Doppelpack von Michael Gartner sicherte Samstag Nachmittag die ersten drei Punkte in der 2. Klasse Süd-West für SV Mining/Mühlheim beim 2:0-Sieg gegen SV LITZ Mauerkirchen. 100 Zuseher fanden den Weg zum Sportplatz SV Mining/Mühlheim.

Michael Gartner wollte die drei Punkte wohl schnell auf das Konto seiner Mannschaft buchen: er brachte den SV LITZ Mauerkirchen per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der achten und 37. Minute vollstreckte. Den Grundstein für den Sieg über den Gast legte der SV Mining/Mühlheim somit bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis von 2:0 für SV Mining/Mühlheim.





SV Mining/Mühlheim muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern, das 8:14-Torverhältnis sagt wohl alles. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nur einmal ging die Heimmannschaft in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld. Zurzeit steht der Gastgeber mit vier Punkten auf dem neunten Platz.





Mit erst vier erzielten Toren und 14 Gegentreffern hat der SV LITZ Mauerkirchen im Angriff Nachholbedarf. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Der SV LITZ Mauerkirchen wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Gegen SV Mining/Mühlheim verlor der SV LITZ Mauerkirchen bereits das dritte Ligaspiel am Stück und befindet sich momentan auf dem letzten Tabellenplatz.

2. Klasse Süd-West: SV Mining/Mühlheim – SV LITZ Mauerkirchen, 2:0 (2:0)

8 Michael Gartner 1:0

37 Michael Gartner 2:0

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!