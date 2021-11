Uttendorf beendet die Negativserie - mit 3:1 gegen Mining/Mühlheim

Details Montag, 01. November 2021 09:59

Drei Punkte gingen am Sonntag auf das Konto des SV Raika Uttendorf. Die Heimmannschaft setzte sich mit einem 3:1 gegen SV Mining/Mühlheim durch. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatten schließlich die Uttendorfer vor 120 Zuschauern im Mattigtal-Stadion die Nase vorn.

Florian Furtner brachte den SV Raika Uttendorf in der 20. Minute ins Hintertreffen. Geschockt zeigten sich die Uttendorfer jedoch nicht, denn nur kurz darauf war Nicolae-Alexandru Marcu mit dem Ausgleich zur Stelle (22.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Christian Bauchinger versenkte die Kugel durch einen herrlich platzierten Freistoß zum 2:1 (75.). Christopher Wenigwieser erhöhte den Vorsprung von Uttendorf nach 77 Minuten auf 3:1. Zum Schluss feierte der SV Raika Uttendorf einen dreifachen Punktgewinn gegen den SV Mining/Mühlheim.

Uttendorf springt nach vorne

Beim SV Raika Uttendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (25). Uttendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der SV Raika Uttendorf noch Luft nach oben.

SV Mining/Mühlheim muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Ausbeute der Offensive ist beim Gast verbesserungswürdig, was man an den erst 17 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Nun musste sich SV Mining/Mühlheim schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Für den SV Mining/Mühlheim sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Der SV Raika Uttendorf setzte sich mit diesem Sieg von Mining/Mühlheim ab und belegt nun mit elf Punkten den zehnten Rang, während Mining/M. weiterhin acht Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Während SV Raika Uttendorf am kommenden Samstag die Union Raiffeisen Geretsberg empfängt, bekommt es der SV Mining/Mühlheim am selben Tag mit dem FC Gurtner Pischelsdorf zu tun.

2. Klasse Süd-West: SV Raika Uttendorf – SV Mining/Mühlheim, 3:1 (1:1)

20 Florian Furtner 0:1

22 Nicolae-Alexandru Marcu 1:1

75 Christian Stefan Bauchinger 2:1

77 Christopher Wenigwieser 3:1

